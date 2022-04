Échange de 8 hectares de terrains à Warnant (Anhée): «Plus simple pour moi de ne rien faire»

Étalement urbain limité

Depuis la première présentation, et à la suite de remarques émises par les citoyens, le projet a été légèrement revu. La zone d’espaces verts initialement prévue dans le fond des jardins des propriétés de la rue du Fond a été supprimée. D’où cette nouvelle rencontre avec la population. Car le dossier de base, une fois modifié, doit être à nouveau soumis à consultation et faire l’objet d’une nouvelle réunion.

Jeudi soir, Anne Marneffe a donc reprécisé les bases du projet et rappelé ses avantages, liés notamment à l’aspect paysager, à une urbanisation plus compacte en connexion avec le centre du village (ce qui limite l’étalement urbain), mais aussi aux services qui pourraient voir le jour si l’opération se concrétise. " Ce sera principalement du résidentiel, mais on pourrait y voir une nouvelle école, des placettes, des petits commerces de proximité, des professions libérales, etc .", rappelle la chargée d’étude.

À ce stade, la réflexion n’est pas précise concernant le type d’urbanisation. " On n’en est qu’au début du dossier. L’étape suivante, c’est le schéma d’orientation local.C’est lors de cette étape qu’on parlera de la densité de population, du type d’habitat, etc ."

La cinquantaine de riverains présents a eu l’occasion de s’exprimer. Ce qui inquiète à ce stade: la modification du paysage, mais aussi l’écoulement des eaux et l’égouttage. On regrette également la disparition d’une vaste zone de culture.

Les habitants craignent par ailleurs qu’une fois les terrains échangés, la pâture soit vendue à un promoteur immobilier qui viendrait balafrer le village. Ils ne veulent pas d’un nouveau quartier qui dénoterait avec le bâti existant. Le bourgmestre Luc Piette insiste: " C’est pour cela qu’il faudra être attentifs au moment du schéma d’orientation pour proposer quelque chose de qualité . La Commune et la Région wallonne auront le dernier mot. Si Monsieur le comte décide de construire 300 maisons de style cage à poule, on dira non."

Pas une cité-dortoir

Le comte de Lannoy (qui a déjà engagé pas mal d’argent dans les avant-projets, études, etc.) ne cache pas que, pour lui, " la solution de facilité, c’est de ne rien faire ". " J’ai régulièrement des gens qui me demandent pour acheter des terrains. Pour l’instant, je ne les vends pas. Lorsque je passe dans la rue Maison de pierres, ce ruban d’habitations est quelque chose qui m’énerve. Je n’ai pas envie qu’il se prolonge. Et la partie forestière (quartier Henneumont-La Bossière), je n’ai pas envie de l’enlever.En plus, la route d’accès est trop étroite "

Il répète qu’il ne veut pas non plus d’une "cité-dortoir" au cœur du village auquel il est attaché. " Mon but n’est pas de vendre à une grosse société et de faire une énorme urbanisation ."