Namur: des initiations au vélo pour les adultes (vidéo)

Les apprenants tentent d’abord d’avancer en posant les pieds au sol, font quelques allers et retours, apprennent à tourner tant à gauche qu’à droite sans faire tomber les cônes installés de part et d’autre avant de prendre leur envol. "C’est le meilleur moment! On lève les jambes et on met les pieds sur les pédales" , leur lance Jan Christiaens, directeur de Mobiel 21.

Ce n’est pas forcément évident pour tout le monde mais pas de quoi perdre les pédales.En deux heures, ils acquièrent déjà des bases solides pour se débrouiller. "Ici, il n’y a pas de gêne, tout le monde s’entraide et est dans le même bateau! On estime qu’il faut 30 heures pour devenir un cycliste confirmé."

Plusieurs freins à l’apprentissage

Aujourd’hui, plus d’un adulte belge sur sept ne sait pas rouler à vélo et trois adultes sur dix n’en possèdent pas. Une des raisons évoquées est souvent la situation financière. "Il y a une forme de précarité en matière de transport et de mobilité, constate Jan Christiaens. On a estimé grâce à une étude scientifique que 15% de la population souffraient de cette forme de pauvreté.Parmi les autres raisons, il peut y avoir une cause culturelle qui fait que certains adultes n’ont jamais appris. Pour d’autres, c’est davantage la peur qui les paralyse.Ils ont eu un accident qui les empêche de rouler à nouveau à bicyclette." Comme Lucie, 45 ans, désaffranchie après une chute. "Le vélo, c’est un hobby sympa alors c’est frustrant de ne pas savoir en faire correctement.J’ai un vélo à la maison mais j’ai été rebutée après être tombée. Quand on est plus âgé, on se sent moins franc qu’en étant plus jeune, explique-t-elle. Il faut dire que j’ai appris sur le tard et je pratique le vélo assez maladroitement.Je suis donc contente de venir ici car ça nous donne des bases plus professionnelles, c’est bien expliqué. C’est une belle opportunité car d’habitude, l’apprentissage du vélo est destiné aux enfants.À terme, j’aimerais être assez à l’aise pour que ça devienne un loisir et aller me balader à vélo durant les week-ends."

Retrouver la liberté

D’après Mobiel 21, posséder une bicyclette et être capable de la piloter constituent des leviers de changement social importants. Cela donne à chacun des possibilités supplémentaires comme par exemple accéder à un emploi, aller faire des courses ou conduire les enfants à l’école, en plus de contribuer à une mobilité plus durable. "C’est un moyen de transport qui peut vraiment faciliter certains trajets, note Jan Chistiaens. Ça renforce le sentiment de liberté. Les gens qui pratiquent le vélo ne sont ainsi plus dépendants d’une tierce personne pour effectuer des déplacements du quotidien."

Pour Carole, l’objectif est avant tout de pouvoir accompagner ses trois enfants en balade. "C’est la toute première fois que je touche un vélo.Avant, je n’y pensais tout simplement pas, ça ne m’intéressait pas, mais c’est différent maintenant. Mon plus grand, de 4 ans, sait déjà en faire. Les deux autres suivront alors je veux pouvoir en faire avec eux" , glisse-t-elle, avant de remonter en selle et de persévérer. Il faut oser mouiller le maillot. Avec un peu de patience et de la pratique, ça finira par aller comme sur des roulettes!