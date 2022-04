Bossimé: quatre roues peuvent sauver six emplois de maraîchers

«Un sapin de Noël»

Sans camionnette, c’est la fin de la vente directe sur cinq marchés hebdomadaires (Naninne, Boninne, Vedrin, Jambes, Cognelée) et dans les restaurants. Soit, c’est la fin de l’entreprise. "On a loué une camionnette, mais cela nous coûtait plus cher que ce qu’on gagnait en une journée. Des clients nous ont alors proposé des prêts de véhicules, mais des camionnettes trop petites pour nos besoins. Pour les marchés, on a besoin d’un véhicule de gros volume et réfrigéré."

La camionnette est tombée en panne prématurément, deux ans après son achat. La faute à pas de chance, d’avis de garagiste. "on nous a expliqué que cela nous coûterait plus cher de la réparer que d’en racheter une autre. Sur la côte du viaduc de Beez, elle a perdu sa puissance, de l’huile et le tableau de bord s’est transformé en sapin de Noël. Pourtant, elle était en excellent état." Gatien Cremer, après avoir perdu des billes dans des tentatives de réparation, le remorquage et le prêt (toujours en cours) pour financer cette camionnette, songeait à fermer boutique. "Ce n’est pas agréable de dire ça aux gens qu’on emploie. Alors qu’on a deux hectares de cultures en forme, qu’on a une super année qui s’annonce" explique le maraîcher.

Financement participatif

Ce sont des clients qui l’ont convaincu de se lancer dans l’aventure du crowdfunding, soit du financement participatif. Une idée qui a germé, petit à petit, dans l’esprit du maraîcher naninnois. L’moche à l’laume a donc lancé une campagne de financement début du mois d’avril, avec un objectif chiffré à 22000 euros. À l’heure d’écrire ses lignes, la cagnotte frôle les 10000 euros. "On organise aussi des soirées de soutien. Ce n’est pas vraiment mon truc de solliciter l’argent d’autrui. On ne veut pas culpabiliser et accabler les clients et les contraindre à nous aider, on reste positif" insiste Gatien.

Pour ne pas gaspiller la récolte en cours et continuer à vendre sur les marchés, les maraîchers ont déjà acheté une camionnette d’occasion, à crédit et grâce à la confiance de leurs clients et partenaires. Tout est payé, ou presque, par le biais de factures anticipées.

L’moche à l’laume germe depuis six ans sur les flancs de Bossimé. Le projet se développe sur trois axes, que sont l’apiculture, le maraîchage et la transformation des légumes par la lactofermentation. C’est une entreprise qui gravite dans plusieurs coopératives, les Artisans de Bossimé et Paysans-Artisans, notamment. Ils pratiquent la technique du Maraîchage Sol Vivants, soit l’antithèse de l’agriculture intensive: renforcer les sols avec des produits naturels plutôt que de les assainir à l’aide de la chimie.

crowdfunding disponible jusqu’au 5 mai sur www.miimosa.com. soirée de soutien le 6 et 27 mai à la Casserole (Namur)