Accident à Couvin: un cycliste et une voiture se percutent

Mercredi soir, un accident a eu lieu dans la rue de Gonrieux, à Pesche (Couvin). Vers 19h, une voiture est un cycliste se sont percutés à l’approche d’un carrefour. Le cycliste, blessé à cause du choc, a été pris en charge par les secours et emmené au Centre de Santé des Fagnes de Chimay. La police de la zone des 3 Vallées s’est rendue sur place pour les constats d’usage. J. By.