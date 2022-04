Voirie qui menace de s’effondrer à Anhée: Des blocs «Lego» pour débloquer la situation

Résultat, par exemple, les poubelles de la cinquantaine d’habitations que compte le quartier sont ramassées à pied et à l’aide d’un plus petit véhicule par les ouvriers communaux. Ils sont contraints de faire des allers-retours jusqu’à la rue de la Molignée, située en contrebas, pour que la collecte des déchets puisse être assurée par le BEP. Une manœuvre qui s’effectue jusqu’à trois fois par semaine.

La situation est compliquée aussi pour les ménages qui ont acquis un terrain là-haut. Les camions ne peuvent pas ou plus accéder au chantier. Ce qui pose de gros soucis et cause des retards. Certains riverains n’ont d’autres choix que de prendre leur mal en patience. Une "comédie" qui ne peut plus durer.

Un dossier «difficile»

Le hic, c’est que le mur qui s’est effondré en mars 2021 appartient à une propriétaire privée. Et il a été démontré que l’ouvrage soutient bien la voirie qui, elle, est… communale. La propriétaire n’étant pas en mesure financièrement d’assumer dans l’immédiat la réparation de ce mur (il faut dire que ça chiffre!), une convention avec la Commune a été signée, histoire de consolider malgré tout la route. Un dossier "difficile", d’après l’échevine des Travaux, Anne Faeles, soulagée qu’une solution temporaire se dégage.

Le chantier démarrera, si tout va bien, ce jeudi. Une dalle de béton va être coulée dans le jardin de la propriétaire, qui a donc donné son accord. Ensuite, 220 blocs de béton de type "Lego" d’une tonne chacun – qu’on utilise aussi pour construire des barrages anti-véhicules béliers – vont être empilés pour soutenir le mur fragilisé et, en cascade, la voirie en péril. Du "stabilisé" comblera le trou dans le mur (derrière les fameux blocs). " On devait avoir une emprise sur son terrain. C’est pour cela qu’on devait trouver un accord avec elle , précise l’échevine anhétoise. On réalise ces travaux à titre provisoire. Le jour où la propriétaire souhaite effectuer des réparations sur le mur, on pourra faire la démarche inverse et enlever tous les blocs.Tout sera amovible ."

Rouverte dans un mois

L’intervention n’est pas simple et nécessite d’importants moyens. Une "grosse grue" va devoir décharger un engin plus petit dans le jardin de la propriétaire pour, dans un premier temps, déplacer les cailloux qui sont tombés et réaliser, ensuite, le travail de terrassement.

Le chantier durera un mois en tout, d’après Anne Faeles. La route sera inaccessible à certains moments (ce sera déjà le cas ce jeudi matin). Les riverains en seront avertis en temps voulu via un toutes-boîtes.

Les travaux, en attendant, ont un coût pour la Commune. On parle de plus de 20000€. Mais le pouvoir communal n’a pas trop le choix. " On ne peut pas empêcher éternellement le passage des plus de 3,5 tonnes et continuer à faire descendre les poubelles en bord de route ."

Et de préciser qu’en ce moment, même les véhicules de secours ne sont en principe plus autorisés à rejoindre le quartier.