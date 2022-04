Une maison multiservices dans le centre de Ciney

Le projet, comme son nom l’indique, tend à devenir un pôle multifonctionnel à l’usage de plusieurs organisations implantées sur la commune. Tout d’abord, il s’agira d’en faire profiter des associations d’entraide cinaciennes. Toutes confondues, elles sont environ 150 sur l’entité. Ensuite, de dédier un espace aux artistes et enfin d’y implanter un espace vente pour promouvoir les produits locaux, encourager le circuit-court et rendre ses lettres de noblesse à l’agriculture, omniprésente sur le territoire.

Le bâtiment, situé en face de la poste au numéro 93 de la rue du Commerce, est vide depuis plusieurs années déjà. Ce n’est pas un secret, Ciney souffre d’un manque de dynamisme en son centre-ville et doit constamment lutter contre les cellules vides. Cette future ruche citoyenne sera donc, toutes proportions gardées, un moyen de pallier ce manque.

Aménagement des locaux

Le bien a officiellement été acquis par la Ville au début de l’année 2022 puisque celui-ci appartenait au départ à un particulier. Il s’organise sur deux niveaux, avec un accès à l’avant et à l’arrière, rue de l’Ermitage.

Des espaces partagés permettront de répondre à plusieurs fonctions. À l’avant, la vitrine est idéale pour permettre la mise en avant des produits locaux. Une cuisine est envisagée pour faire la jonction entre l’avant et l’arrière car le rez-de-chaussée ne représente pas moins de 300m² de superficie. " La volonté n’est pas spécialement de présenter les produits bruts parce qu’on a déjà des magasins comme ça. On souhaite y faire des choses un peu plus spéciales telles que la préparation de plats ou l’installation d’une cuisine communautaire pour donner des ateliers autour de l’alimentaire ", commente Anne Pirson, échevine en charge du Commerce et de la Citoyenneté.

"Les asso' d’entraide viendront à l’arrière. On a discuté avec le CPAS, qui s’occupe de l’aide alimentaire, et l’objectif serait de regrouper tous les intervenants au même endroit, avec Saint-Vincent de Paul, pour davantage de coordination" , poursuit-elle. L’étage, d’une superficie de 170 m², se voudra neutre afin de pouvoir y organiser des conférences, réunions et cours en tous genres et ainsi multiplier les espaces d’expression et de rencontres. "Pour le dessus, on souhaite consacrer l’espace à l’artistique. On veut pouvoir y donner des cours de l’académie des beaux-arts ou encore organiser des expos" , note enfin Anne Pirson.

Un bureau d’accueil central permettra la gestion coordonnée bâtiment. Un ascenseur facilitera l’accès aux différents espaces et un parking accessible aux personnes à mobilité réduite est prévu sur le côté du bâtiment, là où se trouve actuellement un garage.