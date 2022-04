Rochefort: un quinquagénaire demande à sa voisine de 12 ans de l’embrasser

Celui-ci est poursuivi pour un attentat à la pudeur commis le 2 septembre 2019 sur sa voisine de 12 ans, à Rochefort. Celle-ci aspirait la voiture de ses parents lorsqu’elle a été invitée par le prévenu à venir chez lui. Après avoir discuté, ce dernier lui a demandé de l’embrasser. "Elle lui a fait un bisou sur la joue. Il a demandé plus et a promis qu’il ne mettrait pas la langue. Elle a alors trouvé un moyen pour partir de chez lui. En quittant l’habitation, il lui a caressé le dos en lui faisant remarquer qu’elle ne portait pas de soutien-gorge. Il l’a ensuite contactée pour qu’elle se taise. Jusqu’où cela serait-il allé si elle n’avait pas fui?" , a expliqué la partie civile. Celle-ci et le parquet pointent la sexualité débridée du quinquagénaire, libertin, sans tabou et qui n’a pas la notion de consentement.