L’échevine de l’enseignement, Bernadette Mineur, en a expliqué les objectifs qui sont d’accueillir des enfants relevant de l’enseignement spécialisé de type 2, atteints d’un retard mental léger, modéré ou sévère, au sein d’une école ordinaire. Cet enseignement permet de rencontrer les besoins éducatifs spécifiques des élèves en difficulté et vise à leur épanouissement personnel et leur intégration sociale ou professionnelle.

Un encadrement pédagogique permet une individualisation de l’enseignement. Du personnel paramédical, psychologique et social complète l’équipe éducative.

L’échevine a expliqué le choix de Rivière pour une telle classe, rappelant qu’au début des années 2000, un enseignant a été sollicité pour reprendre la classe unique de cette école qui était menacée de fermeture.

À cette époque, une élève autiste suivait sa scolarité en classe maternelle. Elle est ensuite passée en première primaire et l’expérience s’est révélée enrichissante pour tous. L’enseignant a pu se réinventer en adaptant de plus en plus sa pédagogie.

Depuis, l’école est reconnue pour son ouverture et son envie d’accueillir des enfants différents.

Un second enseignant est venu renforcer l’équipe en 2005, puis une troisième, détachée de l’enseignement spécialisé.

Bernadette Mineur a rappelé que l’intégration fait partie du plan de pilotage de l’école de Rivière, avec un maximum d’un tiers d’enfants inscrits en intégration, pour garder un bon équilibre.

Dans une école rénovée

Dès septembre 2022, l’école sera entièrement restaurée et disposera d’un local disponible pour ce projet.

Même si les enfants évolueront principalement dans leur classe, l’équipe organisera des moments de rencontres et d’apprentissages communs, afin de favoriser la mixité et les échanges fructueux pour tous.

Dans ce projet, les enfants sont inscrits dans l’école d’enseignement spécialisé, mais suivent leur scolarité dans les bâtiments de l’école primaire ordinaire.

Le titulaire et les maîtres spéciaux, quant à eux, viennent de l’enseignement spécialisé.

Ce projet permettra à l’école de Rivière de garder son identité, sa spécificité et sa richesse en continuant d’accueillir des enfants différents. Il a été présenté aux parents actuels de l’école et est soutenu par toutes les composantes.