Près de 300 participants à la chasse aux oeufs de Vresse-sur-Semois

Près de 300 participants à la première chasse aux œufs La première édition de la chasse aux œufs, organisée par la Commune de Vresse, a réuni quelque 300 enfants. " Il y avait environ 180 inscrits mais beaucoup d’autres enfants sont venus s’ajouter en dernière minute ", confie Isabelle Luckx, employée de l’administration communale qui s’est occupée de l’organisation de cet événement. Trois zones avaient été définies: une zone pour les 0 à 2,5 ans, une zone pour les 2,5 à 6 ans et une zone pour les 6 ans et plus. Cinquante kilos d’œufs en chocolat ont ainsi été récoltés. Parallèlement à cet événement, c’était la reprise du Marché du terroir. Le prochain marché aura lieu le 20 mai de 17h à 20h.