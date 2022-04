Natoye : La Spirale a inauguré son exposition annuelle

Le centre des métiers d’art de la Spirale vient d’ouvrir les portes de sa grande exposition annuelle. Cinquante-trois artistes ou artisans du sud du pays et de Bruxelles y exposent leurs œuvres jusqu’au dimanche 27 novembre . Hommes et femmes, ils sont céramistes, maîtres verriers, sculpteurs, marquetier, bijoutiers, tourneurs sur bois, ébénistes, artisans du textile, créatrice de miniatures, santonnier ou relieuse… Leurs œuvres sont réparties sur une demi-douzaine de pièces dans une ancienne ferme rénovée par l’ASBL. Tout est fait main, rien ne l’a été à partir d’une machine. Un jardin et des salles didactiques complètent la visite offerte au public, offerte car le prix d’entrée (pour les plus de seize ans) n’est que de 4 €. On peut aussi acheter un pass de fidélité pour un an au prix de 12 €. L’exposition est accessible, hors été, du mercredi au vendredi, de 13 h, à 17 h, le samedi dimanche et jour férié, de 10h; à 12 h et de 13 h à 18h. En juillet et août, les portes sont ouvertes du lundi au samedi, de 13h à 18h, le dimanche et jour férié, de 10h à 12h et de 13h à 18h.