Namur: des vendeurs de vapoteuses risquaient 100000€ de confiscation

L’affaire porte sur un commerce de cigarettes électroniques dans le Namurois. Un commerce qui a bien fonctionné jusqu’à ce qu’une modification de loi vienne interdire la publicité et la communication dans ce secteur. De gros clients comme des discothèques disparaissent ainsi du carnet d’adresses. En 2017, ils décident de se rendre en Espagne car il y avait là des opportunités dans ce secteur. Mais là aussi, la loi a changé. À cela s’ajoute la Covid qui n’a vraiment pas aidé.

Ils doivent tous deux répondre d’abus de biens sociaux entre février 2014 et novembre 2015. Ils sont aussi inquiétés pour fraude fiscale et organisation frauduleuse d’insolvabilité. La substitute a d’ailleurs requis 8 mois, une confiscation conséquente et une interdiction professionnelle de 10 ans. Dans ses attendus, le tribunal a tenu compte du temps écoulé depuis les faits. L’épouse bénéficie de la suspension du prononcé durant 5 ans et doit payer 15000 €. L’époux, quant à lui, devra effectuer une peine de 180 heures de travail et s’acquitter de 1500 € d’amende. Les 10 ans d’interdiction de profession sont, par contre, bel et bien maintenus.