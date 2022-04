Namur: de la musique baroque pour les enfants (vidéo)

Pour ce faire, Marie Havaux, elle-même musicienne et conceptrice de spectacles pour enfants, s’est entourée d’une solide équipe. On y retrouve la violoncelliste et pédagogue Camille Ledocq, la musicothérapeute Marine Thollembeck, le danseur contemporain Olivier Roisin, l’illustratrice Catherine Pineur et le philosophe Gilles Abel. Un beau challenge si l’on connaît la richesse multiculturelle de cette école nichée au cœur de Namur.

Pour Patricia Wilenski, l’œuvre de Rameau était l’occasion " de mettre les élèves au même niveau en termes d’émotions. Le CAV&MA et l’équipe pédagogique étaient motivés et persuadés de ce que pouvait apporter la musique baroque". Le chantier s’est construit sur un planning serré autour de Pâques. À une première approche par le biais d’une médiation musicale, se sont greffées d’autres expériences comme toucher un violon, peindre avec de grands pinceaux la musique comme un chef d’orchestre guide ses musiciens, etc. Autant d’expériences vécues à l’école.

De la classe au Manège

Et puis il y a le passage par le Grand Manège que deux classes expérimentent spécifiquement. La découverte des murs et de la musique se concrétise par le son d’instruments dans le Namur concert hall. Un atelier aborde aussi la peinture et le mouvement du corps via une création, à même le sol, pieds nus. Comme une danse dont chaque empreinte marque le rythme et l’émotion.

La philosophie n’est pas loin. Avec Gilles Abel, pas de discussions telles qu’elles peuvent se concevoir d’habitude. Entre Zoroastre et, les enfants discernent le bien et le mal, doivent les définir, voire même les illustrer. " Les institutrices observent cette liberté qui leur est donnée, commente Gilles Abel. Il n’y a pas d’exigence spécifique." L’impact de la musique baroque est perceptible. " Il est légitime pour tout un chacun d’aller à la rencontre d’un opéra de Rameau, commente le philosophe. Essayons d’entrer dans le sensible. Cela va peut-être déverrouiller d’autres choses." Le déclic est perceptible. L’opéra de Rameau fait désormais partie de la vie de ces enfants qui, au terme de cette semaine, auront l’occasion de voir Zoroastre prendre corps sur la scène du Namur Concert Hall. L’idéal: donner l’envie aux parents d’accompagner leur enfant dans le cadre de cette rencontre. Et abattre définitivement les idées préconçues qui consistent à cataloguer la musique classique comme inaccessible.