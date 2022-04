Dernière chance? La majorité tente de se «rabibocher»

Avec les défections, la gestion de la chose publique est certes compliquée, mais la situation pourrait rester en l’état jusqu’à la fin de la législature, en 2024. Au gré des états d’âmes et des votes de chacun. Cela reste une solution tout à fait possible, toutes les tentatives de formation d’une nouvelle majorité ayant pour l’instant avorté. Intégrer la LDB semble de plus en plus improbable, c’est ce qu’on nous dit dans l’opposition, où on observe l’autre banc, se rendant compte des tentatives de se rabibocher, processus en cours.

Tentative, il faut insister sur ce mot. C’est ce qui s’est passé lors de la réunion de mardi soir. Parmi les idées, indique l’un de ses participants, le retour des socialistes au bercail. Avec la possibilité pour l’un d’eux, Alain Rinchard, de devenir échevin et de reprendre les attributions du démissionnaire (socialiste) Laurent Belot. Le tourisme entre autres. Dans l’équation générale, il faut aussi tenir compte des velléités scabinales de Marie-Christine Vermer (plus ou moins ID, selon les moments).

Beaucoup de «si»

Donc, tout reste compliqué. La clé d’une éventuelle solution tenant beaucoup aux deux élus colistiers de Closset, en margaille avec lui. Imaginons que le deal avec les socialistes pour repartir avec eux soit tenté. Pour désigner le nouvel échevin, il faut un avenant au pacte de majorité. Ce dernier doit être signé par deux tiers de chaque groupe. Il faut donc qu’au moins l’un des deux "dissidents" de la liste "Dinant" (Closset) revienne lui aussi au bercail. Les deux, ce serait encore mieux. Les intéressés, nous dit-on, se seraient donnés le temps de la réflexion.

Le but de cette réunion était aussi, au minimum, d’y voir clair pour la suite, et de vérifier de quelle manière il sera possible de travailler.Notamment dans la perspective de modifications budgétaires à voter bientôt. Au pire, et cela reste un scénario au moins aussi plausible qu’une espèce de réconciliation, on tentera de tenir comme ça jusqu’au bout.

Rien n’est simple. Dans le groupe explosé Closset, il a même traversé l’idée aux deux « fâchés » de monter sans celui qui fut le « chef », à condition de virer celui-ci de son échevinat et d’en prendre possession. Mardi soir, c’était une sorte de prise de température. Pour vérifier si la fièvre retombe. Ou pas.

« Alain Rinchard est disponible »

Linda Culot préside l’Union socialiste communale (USC) de Dinant. Elle participait à la réunion de mardi soir. Confirmation de sa part : Alain Rinchard, l’un des deux élus du PS, est bel et bien disponible pour un échevinat. Donc les socialistes sont disposés à revenir au bercail, après une sortie tonitruante de Laurent Belot et d’Audrey Bernard, remplacés par des suppléants. Dont Alain Rinchard, cafetier à Dinant.

Linda Culot explique que le but de sa formation, c’est de trouver des solutions, et de mettre fin à une certaine paralysie dans la gestion de la chose publique. La réunion qui vient d’avoir lieu, dit-elle, fait partie d’un processus de négociations.

Des contacts ont été noués avec la minorité, cette fois c’était avec les scories de la majorité quittée par les siens. Tout est possible, rien n’est fait, précise la présidente de l’USC. Mais de souligner l’importance de sortir de la crise, ce qui s’avère au moins sinon plus facile avec ceux qui ont fait partie du même accord en 2018, avec un programme commun.

Elle le répète, rien n’est fait, il faudra de toute façon en référer aux militants, le cas échéant. Mais il reste clair que le résultat final de cette négociation ne dépend pas des socialistes, mais de la liste Closset, si on peut encore l’appeler de la sorte.

Conclusion provisoire : «On est toujours en négociations, on n’est pas encore arrivés à une solution, on continue à explorer toutes les pistes».