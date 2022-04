Crupet : un premier apéro-marché rassemble 150 personnes

Près de 150 personnes ont donc franchi la porte de cette première édition, imaginée par quelques citoyens, désireux de récréer un espace de rencontre au cœur d’une place marchande où chacun a pu faire ses emplettes tout en papotant avec les gens du coin.

Sur cette petite place de marché, on a pu côtoyer la boulangerie La chouette enfarinée , la bergerie d’Émilie et ses fromages au lait de brebis, la brasserie du chêne à l’image et ses bières locales, les terres de Jatamasi avec ses céramiques, Rebelle nature avec ses savons naturels, Pinpon foodtruck avec sa cuisine de saison ou encore l ’entre-deux frites et ses burgers de qualité, les miels d’ Au Bon Miel , les charcuteries de la boucherie Le Retour , les verres du terroir avec les vins du Domaine Vinicole du Chenoy , les huiles essentielles et hydrolats de Jean Flore , les douceurs de biscuiterie de Sonia Genot , le Shiatsu sur chaise , mais aussi des fruits et légumes et le bar apéritif de l’ASBL Crupet85.

Les prochains sont programmés les 13 mai, 10 juin, 8 juillet, 12 août, 9 septembre et 14 octobre.