«Ciel pour tous» déposera un recours

L’enquête, commencée le 26 janvier, s’était clôturée le 10 février. En cause, une dégradation de leur qualité de vie quand la météo est au beau fixe. Selon les villageois, l’activité aérienne, multiple et intense, pourrit leurs week-ends et jours fériés en les exposant à des nuisances sonores telles que les moments passés au jardin ou en terrasse sont intenables.

Exemple: le bourdon lancinant de l’avion qui grimpe jusqu’à son plafond de 4000 mètres pour larguer les parachutistes.

L’aérodrome de Temploux, qui existe depuis plus de 70 ans, et qui a consenti à de lourds investissements de rénovation et d’agrandissement, ce sont en effet d’incessantes rotations: largages de parachutistes, vols de planeurs, baptêmes de l’air et école de pilotage, petit avion bi-place et hélicoptère, dont le circuit décrit une boucle au-dessus de Bovesse.

Le ciel sourit à cette machine volante économique. Pour les riverains, il s’agissait, entre autres observations, de recadrer son activité dans le sens d’une adaptation des horaires de vol.

Or, en dépit de leurs efforts pour faire entendre leurs voix, le collège communal namurois a renouvelé le permis, pour 20 ans de plusdonc. Ce fut finalement une simple formalité, mais qui laisse amer le comité "Ciel pour tous".

"Ce qui nous choque, c’est qu’aucune de nos observations n’a été prise en compte, aucune, regrette Guillaume Tassart. Pour le collège communal, les autres communes n’existent simplement pas. Nous n’existons pas.Les nuisances sonores, il ne les considère qu’à une distance de 200mètres de l’aérodrome, sur le territoire namurois." Au-delà, ce serait donc le désert. Or, l’essentiel de ces nuisances, c’est surtout Bovesse qui les ramasse sur la tête, assure le comité.

"Une de nos demandes principales porte sur un changement du circuit et une adaptation des horaires de vol" , précise le riverain. Ainsi que la mise en place d’un véritable organe de contrôle qui relèverait toutes les infractions.

Écologie? Un zéro pointé

Le permis a été accordé le 8 avril, en ce compris la construction d’un nouvel hangar destiné au paraclub.

Par ailleurs, il eût été compliqué au collège d’inclure des restrictions, les fonctionnaires technique et délégué ayant rendu un avis favorable. Feu vert également du côté de la Direction Générale du Transport Aérien (DGAT), "qui a pourtant enregistré des dizaines de plaintes de notre part."

À côté des adaptations demandées par les riverains, l’autorité communale n’a imposé que des détails ridicules à la société exploitante de l’aérodrome: la plantation d’arbres, un parking pour 15 vélos ainsi qu’une limitation au volume du bruit (musique etc) amplifié à l’extérieur de l’infrastructure.

"Ciel pour tous" voyait plus loin que la qualité de vie. Il demandait la suppression des carburants prochainement interdits. "Sur le plan écologique, c’est un zéro pointé. Les énergies fossiles sont ciblées comme responsables du réchauffement climatique, et aucune recommandation n’est faite à ce propos."

En conséquence de quoi, puisque comptant pour des prunes, "Ciel pour tous" s’applique à rédiger un recours qui sera déposé prochainement et examiné, selon le comité, non pas par le nouveau ministre des Aéroports wallons mais par la ministre Écolo de l’Environnement, Céline Tellier.