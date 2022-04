Chantier naval: des repreneurs différents en fonction des sites?

Le ministre Borsus en a dit un peu plus sur les potentiels acquéreurs. Il ressort de sa réponse que le chantier naval Meuse et Sambre, dont l’activité est répartie sur quatre sites distincts en Wallonie, pourrait être scindé.

"Quatre candidats repreneurs ont été retenus, deux étant en concurrence pour les sites de Seilles et de Monsin, les deux autres se répartissant les sites de Beez et Charleroi, a-t-il expliqué. Les repreneurs intéressés par Seilles et Monsin ont été présentés par les outils financiers publics avec qui ils sont en contact. Ces repreneurs disposent des moyens financiers nécessaires à la mise en œuvre de leur projet et ne sollicitent pas, du moins à ce stade, la SOGEPA pour les accompagner dans leur projet." Et Willy Borsus de préciser qu’une offre conjointe, en appui d’un projet plus ambitieux, pourrait être formulée par ces deux repreneurs "qui envisagent des projets complémentaires en matière de durabilité, l’un dans le développement de motorisations maritimes alternatives et moins émettrices de CO2 et l’autre dans le recyclage des aciers et autres métaux issus d’anciennes péniches ou barges. Ces projets nécessitent encore d’être affinés".

Le ministre a encore ajouté que les potentiels acquéreurs des sites de Seilles et de Monsin étaient "sérieux" et "positivement connus" .