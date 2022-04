Namur : des enfants ukrainiens invités au musée

Face à ce contexte dramatique, la Province de Namur a souhaité se montrer solidaire à l’égard de ces familles récemment installées sur son territoire. En plus de proposer des actions d’hébergement, la Province a décidé d’offrir un encadrement social et culturel à ces jeunes réfugiés.

Dans cette optique, une vingtaine d’enfants ukrainiens âgés de 3 à 17 ans ont pu visiter dernièrement le Musée Félicien Rops et le Musée des arts anciens, deux instititions provinciales situés dans le centre-ville de Namur.

"On a choisi d’organiser un moment très ludique durant lequel ils peuvent s’amuser, visiter et découvrir différentes techniques artistiques" , résume Béatrice Watte, coordinatrice de la médiation muséale et territoriale.

Malgré la barrière de la langue, elle et son collègue animateur se sont débrouillés pour communiquer avec leur groupe durant les activités de la journée. "Nous avons une interprète ainsi qu’une maman ukrainienne qui parle un peu en français. Être solidaire, c’est un langage universel."

Les émotions par le prisme du dessin

Les enfants se sont d’abord rendus dans un bâtiment annexe du musée Rops, où ils ont pu s’initier à la caricature. "En matinée, ils devaient exprimer leurs émotions sur une feuille qui représentait le visage vide de Félicien Rops" , précise Béatrice Watte.

La séance de dessin cédait peu après la place à une visite du musée pour découvrir les propres caricatures de l’artiste namurois décédé en 1898. Les œuvres à caractère sexuel du peintre ont toutefois été évitées durant le parcours en raison du jeune âge des participants.

Dans la cour de l’établissement, les organisateurs ont ensuite clôturé cette étape avec le jeu 1,2,3 soleil à la grande joie des plus petits du groupe. "Ils avaient besoin d’une bouffée d’oxygène et de redevenir des enfants, sans être confrontés à ce qui se passe leur pays" , pense la coordinatrice.

«À Namur, on se sent en sécurité»

Après cette première visite culturelle, les enfants et leurs éducateurs ont rejoint le Musée des Arts anciens du Namurois pour y observer ses objets du Moyen Âge et de la Renaissance. Le tout au cœur de cet ancien hôtel de maître du 18esiècle.

Les jeunes visiteurs ont pu participer à une chasse aux œufs de Pâques dans le jardin du musée avant de réaliser des montages photographiques à partir d’un Polaroïd. Ce qui leur permettra de garder une trace de cette journée qui semble avoir suscité leur enthousiasme. "J’ai apprécié toutes les activités de la journée. Et à Namur, on se sent en sécurité" , raconte Maya, 11 ans, originaire de Tchernivtsi, ville au sud-ouest de l’Ukraine.

Du côté des animateurs, voir des enfants afficher un sourire est également gage de satisfaction. "Ma plus grande fierté est de savoir qu’ils se sont bien amusés et garderont un bon souvenir de ce qu’on a vécu ensemble" , mentionne Béatrice Watte. Le temps de quelques heures, ces jeunes ukrainiens ont pu oublier les conséquences de la guerre et retrouver les plaisirs d’enfance.