Ligny : les pandémies sous la période napoléonienne

Ce dimanche 24 avril sera l’occasion inédite d’échanger avec deux spécialistes de la santé et de la période napoléonienne. En leur compagnie, les organisateurs tenteront de tracer dans les grandes lignes comment la stratégie politique et la presse écrite du XIXe siècle pouvaient influencer l’opinion publique. Aujourd’hui et en 200 ans d’histoire, rien n’a vraiment changé. Cet échange permettra d’élargir le champ de discussion à la médecine de guerre au lendemain de la bataille: comment évacuer les milliers de cadavres d’hommes et de chevaux, comment soigner les blessés restés sur le champ de bataille, quel traitement donner après une chirurgie d’urgence. La première partie sera prise en charge par le docteur Éric Laurent, spécialiste en médecine interne et en imagerie médicale à l’Hôpital Delta, CHIREC; la seconde par Rudy Meylemans, infirmier urgentiste, spécialisé en médecine de catastrophe, président et créateur de L’ambulance 1809.

Accueil à partir de 10h30; Ligny 1815 Museum, rue Pont Piraux, 23, 5140 Ligny; 5 € (gratuit -12 ans); réservations: 071 81 8313 – 0488 038031 ou tourisme.ligny@gmail.com