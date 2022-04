Ukraine : une collecte en continu à Beauraing

"Le moins que l’on puisse dire, c’est que les Beaurinois sont généreux", explique Dominique Morelle. Engagée depuis le début de l’action, elle conditionne les dons que les habitants lui apportent. Pour que l’opération de triage puisse se faire, elle n’hésite pas à s’étendre dans toutes les pièces de sa maison. "Depuis le début de la mobilisation, on a envoyé plus de 4000 couches, près de 500 brosses à dents, plus de 700 conserves… On a déjà rempli 6 camionnettes" , indique Dominique Morelle.