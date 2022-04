Profondeville: une chasse solidaire à Arbre

Dimanche dès 11 h, les enfants du village d’Arbre, invités par l’ASBL Arbre, Avenir et Qualité présidée par David Jacmart, se sont donné rendez-vous au presbytère d’Arbre pour une chasse aux œufs. Trois catégories étaient concernées cette année. Les enfants de 2 à 5 ans se sont retrouvés au jardin 1 du presbytère, ceux de 6 à 11 ans, au jardin 2 et les jeunes de 12 à 18 ans devaient partir à la chasse au départ du presbytère vers un lieu secret. Un œuf en or trouvé correspondait à une place de cinéma.