Incendie à Somme-Leuze: d'importants dégâts

Les pompiers de la zone Dinaphi ont reçu l’appel vers 16h50. Quelques minutes plus tard, ils ont reçu des informations complémentaires: la caravane contiendrait du gaz et serait située à proximité immédiate d’un bâtiment qui commençait à prendre feu. La zone de secours Dinaphi a donc demandé des moyens supplémentaires à sa voisine, la zone de secours Luxembourg.

Une pompe et une citerne de Marche-en-Famenne ainsi qu’une échelle d’Érezée sont venus en renfort d’une pompe et d’une citerne de Rochefort.

Une fois sur les lieux, les sapeurs ont constaté que le feu s’était communiqué au bardage de façade en tôles isolantes ainsi qu’à la toiture d’un bâtiment de type industriel de plus ou moins 500 m2, dont l’intérieur est séparé en deux activités distinctes. Ce qui a entraîné des difficultés pour entrer dans le bâtiment. Des portes de garage ont dû être forcées. Au début du sinistre, on voyait les fumées noires du sinistre jusqu’à plus de 15 kilomètres.

Les pompiers ont maîtrisé l’incendie. Ils ont quitté les lieux vers 19h30. La caravane est totalement détruite. Le bâtiment a pu être sauvé, mais est en partie sinistré, à cause de la fumée et de l’eau.

Les dégâts ont été constatés par la police de Condroz-Famenne.