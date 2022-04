Couvin : sa poubelle pour l’année, le contenu d’un petit bocal

En quoi consiste sa poubelle 2021? "On y trouve une carte de banque découpée, un petit jouet de chat cassé, un plastique d’emballage d’une lampe LED, un bout de tuyau d’arrosage que j’ai dû couper parce que j’avais roulé dessus malencontreusement avec mon tracteur tondeuse, un petit sachet ayant contenu de la levure chimique et quelques bouts de caoutchouc" , répond-elle.

Jamais de produits emballés

Elle poursuit: "A l’échelle de la Belgique, le nombre de poubelles collectées m’effraie. Déjà, 11 millions de pots comme celui-ci représente une quantité de détritus non négligeable. Bien entendu, je n’achète jamais en barquette. J’achète une fois de temps en temps dans des bocaux en verre que je réutilise par la suite. En autre temps, j’achète tout en vrac! Et je n’ai bien entendu aucune autre poubelle et pas de PMC, seulement les papiers parce que je ne suis pas responsable des papiers qu’on met dans ma boîte aux lettres. Je fais aussi des économies puisque je ne paie pas de poubelles. Je n’en ai plus depuis 2018."

Pour Danièle De Ghynst, c’est à l’achat que la démarche « zéro déchet » doit commencer. Elle élimine d’office tout ce qui est suremballé et n’achète rien sous emballage plastique.Parfois, elle consent à prendre un produit emballé dans du papier. Lorsqu’elle se rend au magasin, elle prend ses contenants.

Elle reprend ses conseils: "Pour diminuer le nombre de déchets, un bon début est de commencer par les produits présents dans la salle de bains. Je peux facilement voir la différence en les achetant en vrac."

Prendre ses contenants

Pour effectuer ses achats, Danièle se rend notamment au Vrac store de Mariembourg.Delphine Lebon, la patronne de ce magasin, précise: "Nos balances, comme dans les autres commerces, sont équipées d’une tare. Nous remettons le poids à zéro une fois le contenant sur la balance. Chacun peut donc venir chez moi avec une bouteille pour les produits liquides comme le gel douche, le shampooing ou des savons liquides. Les clients peuvent aussi emporter des produits solides comme les pâtes, le riz, le café, dans une boîte plastique ou en verre."

Il existe plusieurs magasins dans la région qui vendent en vrac: outre Vrac Store à Mariembourg, on peut citer Nature Nature à Philippeville et Tournesol à Chimay. Des grandes surfaces proposent aussi des rayons de divers produits en vrac. Et pourquoi ne pas prendre ses contenants pour aller chez le boucher?

"Je souhaite organiser des ateliers et guider les gens dans cette démarche "zéro déchet", annonce Danièle De Ghynst. "Dans l’immédiat, je les organiserais à Mariembourg, par facilité."

Intéressé(e) par un atelier gratuit à Mariembourg? Contacter Danièle au 060/39 18 36.