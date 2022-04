Le Condroz, terre à Cidrerie

Depuis une dizaine d’années, le cidre refait pourtant surface dans notre pays, notamment du côté du Condroz. Créée en 2012 sous forme de coopérative par Roger Divan et Cédric Guilleaume, la Cidrerie du Condroz (Havelange) renoue avec cette tradition oubliée.

" La cidrerie s’est construite autour de valeurs fortes , explique Simon Remy, une des dernières recrues en charge de la gestion de la coopérative. Le but est d’abord de revaloriser la plantation de vergers qui ont été arrachés après la seconde guerre mondiale au profit de la monoculture. C’est aussi une manière de recréer de l’activité en milieu rural et de créer de l’emploi. Enfin, la volonté est évidemment de faire un produit local, le meilleur possible. "

Des variétés anciennes

Cette cidrerie n’a pas spécialement vocation à faire des bénéfices. Elle affiche clairement sa finalité sociale qui mise sur le respect de la nature et de l’humain. Dans cette continuité, la Cidrerie du Condroz produit donc des cidres "à l’ancienne", avec des variétés de pommes originaires de chez nous.

" Nous avons des pommiers hautes tiges qui n’ont pas d’impact négatif sur la biodiversité ", poursuit Simon Remy. Contrairement à leurs cousins normands, les pommiers sélectionnés par les deux fondateurs, Roger et Cédric produisent des pommes de table, sucrées et bonnes à manger. " Nous avons une quinzaine de variétés différentes dont des Reinettes et des Gueules de mouton. "

Comme ce sont des pommes de table, elles produisent des cidres avec des taux de sucre assez élevés. Cela donne ensuite un degré d’alcool avoisinant les 7°, ce qui est relativement élevé pour du cidre.

" Roger et Cédric faisaient du cidre dans leur cave depuis des lustres et ils ont créé des recettes de cidres qu’ils aimaient. Avec des pommes de table, nous pourrions travailler avec une seule variété mais nous réalisons des mélanges pour obtenir un équilibre. " Ils distillent également et obtiennent des apéritifs proches du Calvados normand.

En dix ans d’existence, la Cidrerie du Condroz s’est donc bien développée. Elle fournit aujourd’hui essentiellement des épiceries bio et locales. " Mais , constate Simon, l’horeca est de plus en plus intéressé, surtout les restaurants gastronomiques. " Le cidre s’accorde en effet avec de nombreux plats et il permet, en outre, de rincer la bouche entre deux mets.

Malgré tout, il y a encore du travail pour faire connaître le cidre plus largement en Belgique.