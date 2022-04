La seconde édition du Festival Poilant se déroulera à Gembloux les 7 et 8 mai

À l’affiche de cette seconde édition parrainée par Bénédicte Philippon, on retrouve cinq humoristes, avec quelques beaux noms, comme Les Frères Taloche, Zidani ou encore Sum. (Lire ci-dessous).

Si l’année dernière, le festival d’humour caritatif était parvenu à récolter près de 800 €, reversés à une douzaine d’associations, ainsi que 500 kg de nourriture pour les animaux, l’ambition est cette fois est de doubler ces chiffres. Les bénéfices engrangés, l’organisation du festival entend plus particulièrement les reverser à l’Union Wallonne de la Protection Animale (UWPA), l’ASBL Cat à Cat ainsi qu’à la Ligue Belge pour la Protection des oiseaux. Mais pas seulement. "Sensibiliser à la cause animale et la soutenir, c’est une chose, mais nous voulons apporter une aide plus large encore" , glisse Gisèle. En effet, le Festival Poilant entend également venir en aide à des associations qui ont au cœur de leur action la relation entre l’homme et l’animal. C’est le cas de l’ASBL Os’mose et de la Fondaiton I See, qui forment respectivement des chiens guides pour les personnes à mobilité réduite ou touchées par une déficience visuelle. Un soutien sera également apporté à l’ASBL Une main tendue qui vient en aide aux personnes précarisées et à leurs animaux. Soulignons enfin qu’une collecte de nourriture est organisée dans différentes enseignes partenaires. Les denrées pourront également être déposées sur le site du festival.

Infos et réservations: festivalpoilant.be Prix: entre 10 € et 35 € par spectacle. 70 € pour la journée du samedi et 40 € pour celle du dimanche.