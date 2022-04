Namur : une journée pour les futurs policiers... et les curieux

On engage… beaucoup

Ce sera aussi l’occasion de rencontrer des formateurs qui les informeront sur le cursus et leur feront visiter les infrastructures.

Il s’agit également d’une espèce de "salon" pour découvrir les différents métiers. Les zones et services fédéraux de police seront au rendez-vous afin de présenter leurs spécificités et de renseigner les candidats potentiels sur les postes qui seront à pourvoir avant d’entamer leur formation. Entre 10 et 16 heures, chacun aura ainsi la possibilité de rencontrer le service de recrutement de la police fédérale, une vingtaine de zones de police locales (et de se rendre compte de leurs caractéristiques et des divers profils recherchés) ainsi qu’une dizaine de services de la police fédérale, dont la police à cheval et une unité canine (que l’on pourra voir en démonstration).

Quels sont les débouchés? Plus de 1600 policiers ont été engagés à travers tout le pays dans le courant de l’année 2021 et il devrait en être de même en 2022 et 2023.

Animations et sensibilisation

Diverses animations sont également au programme de cette journée. Il sera notamment possible de prendre part à une simulation d’accidents (voiture tonneau), à une piste d’agilité, à une sensibilisation aux usagers faibles que sont, par exemple, les cyclistes, à un parcours alco-vision ou quand de drôles de lunettes permettent de se rendre compte de certains effets produits par l’alcool, les drogues, les médicaments, la fatigue.

On notera encore l’organisation d’un speed-jobing avec des aspirants (issus de la 7e technique de qualification assistant aux métiers de la prévention et de la sécurité et d’autres filières d’enseignement).

Inscription obligatoire avant le 29 avril sur www.jobpol.be. Rendez-vous le samedi 30 avril, de 10 à 16 heures. Académie de police de la Province de Namur, campus provincial, rue Henri Blès, 188-190.