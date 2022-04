La Bruyère: un marathon de réflexologie pour la bonne cause

Le 22 mai prochain, c’est son défi solidaire version 2022, elle va enchaîner les séances d’une demi-heure, de 8h du matin à 21h.Ce sera au bénéfice de la campagne Think Pink, contre le cancer du sein: " Dans ma patientèle j’ai plusieurs personnes atteintes d’un cancer qui viennent se faire aider en réflexologie.Et dans mon entourage je suis sensibilisée au cancer du sein en particulier" , confie la thérapeute.

Sur sa page Facebook, elle a lancé un appel aux patients volontaires pour ce marathon: "L’idée c’est que chacun paye ce qu’il veut pour cette séance etl’entièreté des dons est reversée à Think Pïnk, puisque la directrice du centre médical et paramédical où je travaille, Émi’santé, me prête une salle gratuitement." Les séances seront moins longues que lors d’un traitement classique, où elles durent 1h. "On est ici dans le cadre de séances découvertes, qui procurent du bien-être mais n’ont pas vraiment vocation thérapeutique.Ça se passera dans une ambiance détendue, les gens qui veulent peuvent venir voir comment ça se déroule.Il y aura de quoi boire un verre…" .L’occasion de se faire du bien et pour la bonne cause, qui plus

Réservations sur la page facebook «cerise.t.thérapeute» ou par téléphone: 0471 60.64.51.