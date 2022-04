CHR site Sambre: un service de stérilisation neuf et dernier cri

Le service de stérilisation d’un hôpital est souvent méconnu. À part ceux qui y travaillent, personne ne peut franchir le sas d’entrée. C’est une pièce hautement sécurisée dans laquelle les 1600 instruments médicaux du CHR site Sambre sont lavés, stérilisés dans le but d’assurer 24H/24 la sécurité de tous les patients. Raison pour laquelle les responsables du CHR Site Sambre ont décidé de déménager le service dans des locaux plus spacieux (de 130 à 170 m2), plus agréables et à la pointe de la technologie avec trois nouveaux laveurs, trois stérilisateurs et un bac d’ultrasons. Ce projet, terminé, fait partie des 8 grands chantiers du CHR Site Sambre (voir ci-contre). « Notre ancienne salle de stérilisation était devenue vétuste , commente Florence Effinier, infirmière en chef du service « stérili ». Nous aurons la chance de profiter, dès mardi lors du déménagement, d’un matériel à la pointe de la technologie. »