Namur: un terrain de padel en projet à Bouge

La Ville de Namur a signifié à l’époque, lors de la première enquête publique, que la demande de permis serait refusée. Le Tennis Club de Saint-Fiacre a depuis ajusté ses trajectoires de balles et proposé une seconde version, améliorée et à l’enquête publique jusqu’au 20 avril.

Celle-ci comprend une structure transparente et imperméable sur le plan acoustique pour isoler les nuisances sonores de la pratique du padel. "Notre objectif, c’est de proposer quelque chose de différent à nos membres, mais sans ennuyer le voisinage" insiste Robert Carnol, administrateur délégué du club de tennis.

L’emplacement de ce petit complexe padel est prévu entre les actuels terrains en terre battue et la rue des Carrières.

Le permis nécessite une dérogation au plan de secteur car il s’agit d’une zone prévue pour des espaces verts et par conséquent, non constructible. Le Département régional de la Nature et Forêts, ainsi que le service de Cadre de Vie de la Ville de Namur, rédigeront un avis dont les conclusions seront déterminantes pour l’obtention du permis. Du côté du Tennis Club, Robert Carnol ne cache pas que la construction d’un terrain couvert est actuellement inaccessible. "Le coût d’un terrain couvert, c’est bien plus cher que notre projet initial. C’est plus du double, voire plus du triple du budget. Nous allons d’abord voir si nous pouvons obtenir le permis et en fonction, nous nous mettrons à la recherche de subsides."

Dans les prochains mois, un dossier d’une autre ampleur débarquera sur les armoires du service d’urbanisme de la Ville de Namur. Il concerne un complexe de douze terrains de squash et padel à Suarlée. Une demande de permis a déjà été déposée, mais incomplète. Le prochain dépôt est prévu avant l’été.