The Voice, aventure inattendue pour Diana l’Ukrainienne: «Quand la guerre a commencé, je n’arrivais plus à chanter» (vidéos)

Elle lui a fait interpréter un hymne d’espoir dans sa langue natale qui reste dans toutes les mémoires et ses parents ont quitté le pays pour venir à leur tour en Belgique. " Ils ont même pu venir me voir sur le plateau. " Elle n’avait pu échanger avec eux qu’en coup de vent.

" Ce n’est que ce week-end que j’ai vraiment pu passer un moment avec eux, dans une ville du côté de Charleroi où ils ont pu trouver un appartement. Ils sont dans le processus pour avoir le statut de réfugié et un titre de séjour. Il reste, à Kiev, mon grand-père maternel qui ne veut pas bouger. Et, dans la campagne, ma grand-mère paternelle. "

L’expérience de Diana fut finalement plus longue que prévue. Éliminée lors des K.O., elle a été repêchée après le désistement d’un autre candidat. Elle aussi a fait son chemin dans l’équipe de Typh.

" C’était inespéré. Avoir l’occasion de revenir, ça ne se passe pas comme ça tous les jours. Psychologiquement, ça m’a fait du bien. Quand la guerre a commencé, je n’arrivais plus à chanter, ni à travailler. L’émission m’a détachée des choses horribles pour me faire prendre conscience que j’aimais encore la musique. Chaque live fut une nouvelle étape, un autre challenge. "

Diana a découvert d’autres choses sur elle. " J’ai grandi, j’ai senti énormément de changements. Ça m’a ouverte. Je sens que je me suis reconnectée à moi-même. Face à ma famille, mes amis, je pouvais chanter qui j’étais. Moins face au grand public. J’ai appris à ne pas jouer de rôle. "

Elle aussi a fait le show sur du Madonna ou du Lana Del Rey. " C’était amusant de tester des mises en scène, comme si je me retrouvais à mon propre concert. Puis, j’ai voulu chanter en français, dans la langue du public. J’avais très peur de mon accent. Mais les gens ont été super-gentils. On m’a dit que mon accent était charmant. J’ai profité de chaque prestation.En demi-finale, je sentais que c’était la dernière fois, alors je me suis donnée à fond. "

La suite? " J’essaie de me ressourcer, d’écrire et de composer un peu. Il y aura sans doute un projet, mais pas tout de suite. "

Et les événements dramatiques de son pays? " Malheureusement, je ne crois pas en une fin proche. Il y aura bien un moment où ça craquera. Mais je crois en la force de mes compatriotes. Nous, les Ukrainiens, on est comme ça, on ne lâche rien. "