Projet du Jardin des Paraboles à Rochefort: nouvelle tentative du promoteur

La plate forme aurait été négligente?

Cela ne plaît pas à tout le monde. Des opposants au projet s’en prennent à la plateforme, qu’ils accusent de négligence. Une plainte a été déposée à la FSMA (Financial Services and Markets Authority), pour que celle-ci intervienne auprès d’Ecco Nova et fasse annuler cette opération.

Une plainte irrecevable, selon Christophe Nihon, car elle viendrait d’une seconde résidente de Lessive. "Jusqu’ici , dit le promoteur, les opposants désinformaient. Maintenant ils vont un pas plus loin et ils diffament et calomnient. Avec un seul objectif: me salir et salir Ecco Nova parce que la plateforme n’est pas de leur côté. Ils doivent bien comprendre depuis le temps que je connais mon dossier. Nous virons dans l’extrêmisme et le dogmatisme, la méchanceté et le mensonge. Je ne laisserai pas traîner mon nom et mon projet dans la boue."

Affaire à suivre…