Le Covid ayant empêché l’inauguration de la nouvelle plaine de jeux, l’échevin Pierre-Henri Roland avait mis le paquet pour se rattraper, avec une chasse aux œufs.

Une question trottait dans les têtes de nombreuses personnes présentes à cette "non-inauguration": pourquoi appeler la plaine Eugénie? L’échevin leva le secret: Eugénie était une femme qui venait en vacances, à Mohiville, chez ses grands-parents. En souvenir de ces jours heureux, elle a plus tard légué ses biens à la Commune de Hamois! Celle-ci a souhaité lui rendre hommage et la remercier en donnant son nom à la plaine. Un bel outil où on devine l’imagination et la compétence du bureau d’études d’ Achet, Atelier Paysage d’Étienne Cellier, mais aussi le savoir faire de l’entreprise bastognarde TVB et du personnel communal pour les plantations et l’aménagement et des espaces verts.

On a attendu sept ans pour voir cette plaine s’élever face à la salle, mais cela valait la peine et du côté financier, si le projet s’élevait à 223500 €, il n’en aura coûté que 15% de cette somme à la Commune. Côté chasse aux œufs, à l’heure où ion parle beaucoup de chocolat, il faut souligner signés la qualité des œufs signés Sigoji. Si les enfants avaient de quoi se régaler, les parents ont aussi goûté à la bière que leur ont servie les confrères de la confrérie locale de la Gatte d’or.

Ajoutons que Mohiville est doté maintenant d’un jeu des Aventures d’enchanteur , mis en place par la Maison du tourisme de Condroz-Famenne.