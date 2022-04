Hamois accueille une quinzaine de réfugiés ukrainiens

À Hamois, ils ont été accueillis par, au niveau communal et du CPAS, la présidente de ce centre, Françoise Dawance, les échevins, Anne-Laure Grotz et Pierre-Henri Roland ainsi que le directeur général, Marc Wilmotte et six familles de Hamois. Ces Ukrainiens, qui ont quitté leur pays fin du mois dernier, paraissaient bien fatigués. Une dame pleurait, à chaudes larmes et ses yeux rougis en disaient long. On leur avait dressé la table avec tartes et café, tandis qu’une représentante de Fedasil traduisait les mots d’accueil de la présidente du CPAS.