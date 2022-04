Après un travail d’identification des zones à haut potentiel venteux, la société avait jeté son dévolu sur un terrain situé Rue de la Peau de Chien, aux entrées de Lonzée, Grand-Leez et Sauvenière. "Nous avions pris en exemple un autre projet plus ou moins similaire qui avait été refusé en 2012" , indique Marie Claret d’EDPR. "Nous avions répertorié les différentes contraintes pour finalement se concentrer sur la partie nord du projet de 2012 et ainsi s’écarter de l’abbaye d’Argenton. Le bureau d’étude CSD s’était ensuite chargé de l’étude d’incidence environnementale. Puis, en octobre 2020, nous avions mené une réunion d’information publique. En décembre 2021, nous avions déposé la demande de permis unique. Et actuellement, nous attendons que l’enquête publique se clôture le 19 avril."

Durant cette phase d’instruction, les riverains sont amenés à donner leur avis. Un groupe contestataire a très vite été constitué, afin de rédiger et faire signer aux autres citoyens impactés une lettre d’opposition. À la découverte du projet, cinq points ont été relevés par une trentaine de résidents.

Cinq points d’attention

Tout d’abord, "le cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Wallonie prévoit une inter-distance minimale de six kilomètres entre les parcs éoliens. Or, dans un rayon de maximum six kilomètres autour du projet, on peut dénombrer sept parcs existants autorisés et cinq en instruction ou à l’étude." Ensuite, "l’encerclement n’a pas été étudié conformément au cadre de référence et ne tient pas compte de tous les villages dans un rayon de neuf kilomètres." Puis, le parc se situerait "au sein du périmètre d’intérêt paysager de la vallée de l’Orneau, avec un patrimoine remarquable fort impacté (moulin Defrenne, château-ferme de Liroux). Ces deux sites sont à moins de deux kilomètres des éoliennes les plus éloignées. Tout comme l’est, de l’éolienne la plus proche, le site classé de l’abbaye d’Argenton. De plus, en termes de biodiversité, le parc est entouré de zones à haut intérêt biologique Natura 2000 et d’une réserve naturelle." Enfin, les riverains soulèvent des lacunes et "beaucoup d’erreurs dans l’étude d’incidence." Ils dénoncent aussi des "photomontages arrangés."

«Des promesses invérifiables»

Trois Grand-Leeziens, Jean-Philippe Lecocq (nouvel habitant), William Seminckx (résident depuis trente ans) et Paul Dujardin (résident depuis soixante-cinq ans) craignent également l’argumentaire de la société EDPR. "Ils ont tout prévu pour nous barrer la route. L’étude d’incidence environnementale cible des mesures qui les arrangent bien. Ils nous font aussi des promesses invérifiables, que ce soit au niveau du bruit ou de l’effet stroboscopique. Par exemple, ils disent que l’ombrage pourrait être diminué grâce à des capteurs qui arrêteraient les éoliennes."

Une décision régionale

Après la phase d’instruction, plusieurs avis consultatifs, dont celui de la Ville de Gembloux, seront rendus. Au dernier conseil communal, le bourgmestre Benoît Dispa avait soulevé les récents avis "défavorables" de la commune sur ce projet, en raison de sa localisation. La décision finale reviendra à la région, qui analysera l’ensemble des avis et courriers pour septembre 2022 au plus tard. En attendant, l’objectif pour EDPR est "d’informer les riverains le plus correctement possible." Ces derniers mois, l’entreprise a notamment organisé des permanences et visites sur site.