Des parchemins médiévaux rendus aux Archives de l’État par la police

L’enquête a démarré à Namur, dans le bureau de Claude de Moreau, spécialiste des questions de restitution des archives dans le domaine public: "Un collègue a attiré mon attention sur un catalogue d’une vente aux enchères qui allait se tenir dans une salle de vente à Bruxelles et où figuraient six chartes d’abbayes des 13eet 14e siècles.Il s’agissait de titres de propriétés sur des biens de différentes abbayes flamandes, Gand, Hasselt, Louvain."

Des documents interdits à la vente

Les biens des abbayes ayant été nationalisés quand la Belgique a été annexée par la France entre 1790 et 1814, les chartes qui les évoquent participent donc du domaine public. À ce titre, ce type de documents échappe au commerce, ne peut pas être vendu et doit être conservé aux Archives de l’État.Mais il se fait que les salles de vente ne contrôlent pas forcément et/ou ne sont pas en mesure de vérifier la nature des pièces qu’elles proposent, précise Claude de Moreau: "Notre rôle à nous est de conscientiser et d’informer les intervenants, mais on n’a pas d’autorité judiciaire."

Le détenteur a refusé de les restituer

Dans le cas d’espèce, la salle de vente, de bonne foi, a retiré les chartes de son catalogue et a informé le "propriétaire".Lequel n’a cependant pas souhaité les rendre: "On n’a donc eu d’autre choix que de déposer plainte.La police, elle, a pu obtenir le nom de la personne qui était en possession des parchemins et a perquisitionné pour les récupérer.Les pièces nous ont ensuite été restituées et elles ont été intégrées à nos collections à Gand et Hasselt où elles sont consultables."

Ce genre de situation n’est pas rare, témoigne le spécialiste.Il en traite régulièrement.Et parfois l’affaire vire à l’enquête au long cours, quasi… historique: "Il y a certains documents que nous cherchons à récupérer depuis de nombreuses années." Comment des pièces comme celles-ci ont elles pu se perdre pendant des dizaines, voire centaines d’années?

Il y a plusieurs hypothèses.Les abbayes ayant longtemps espéré récupérer leurs propriétés, les titres ont pu être emportés et cachés par des pères-abbés.Et leurs successeurs ont pu au fil du temps perdre de vue la nature ou même l’existence des parchemins. Les documents anciens constituent aussi un marché, explique Claude de Moreau: "La vente de livres anciens ou d’archives privéesest autorisée et fait l’objet d’une certaine spéculation dans le milieu des collectionneurs.Et certains franchissent la ligne rouge, consciemment ou pas, en vendant ou achetant des archives publiques.Il faut savoir que, comme la provenance des sommes en salle de vente n’est pas contrôlée, c’est aussi une manière facile de blanch ir de l’argent."

Pour les historiens d’aujourd’hui et de demain

La préservation dans le domaine public des archives qui y ont leur place a donc plusieurs enjeux: "Mais de notre côté, nous ne sommes pas tenus au courant des suites judiciaires données ou nonpar le parquet.Notre mission s’arrête à la restitution des documents." L’intérêt historique de chacun est difficilement prévisible.

D’où l’importance de préserver un maximum: "Ici, par exemple, la mention d’un vignoble au Moyen-Âge à Louvain pourrait être une donnée utile dans le cadre d’une recherche sur l’évolution climatique.Et puis au-delà du contenu, l’objet lui-même est précieux pour des travaux sur les langues, les écritures, les supports, les sceaux, la cire, voire les pollens… On ne sait jamais prédire en la matière en quoi tel document pourra aider les chercheurs.En somme, nous travaillons pour les historiens d’aujourd’hui et de demain." La grande Histoire s’écrivant aussi par des petites histoires comme celle-ci…