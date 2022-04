Anhée : un nouveau magasin de proximité à Maredsous

Voilà pourquoi, en juillet 2020, ils ont transformé une ancienne étable en magasin à la ferme. Son nom: "Vachement ferme". Jonathan, qui vient du monde de l’hôtellerie, s’est engagé dans cette aventure, tandis que son frère Sébastien, diplômé de l’école d’agriculture de Ciney, s’occupe de l’élevage de bovins. L’activité traditionnelle de cette exploitation de 180 bestiaux. Sauf que de plus en plus, on y élève des races "originales". Comme le Wagyu, connu au Japon comme le bœuf de Kobe… que l’on n’exporte pas. La solution: utiliser de la semence venue du pays du Soleil levant et inséminer du BBB. Produit désormais phare dans cette ferme de Maredsous. On l’achète sous vide.Les frangins ne sont pas bouchers, ils passent par un atelier de découpe. Une fois par mois, on peut acheter tel ou tel type de viande, de Hereford, de Normande, de Piémontaise etc. Ce devrait être bientôt deux fois par mois. Au fur et à mesure, dans la fratrie de Dorlodot, on veut diminuer l’écoulement de la production viandeuse vers la filière traditionnelle.

Commencer avec la crise du Covid, explique Jonathan, ça n’a pas été simple.Mais avec le recul, la satisfaction est bien présente, lui et son frère sentent que le potentiel est là. La clientèle est locale, avec déjà des habitués, mais aussi composée de touristes. En quelques pas, on passe de l’abbaye de Maredsous à leur magasin de ferme. En passant par des prairies où paissent des bovins, mais aussi des chèvres. Des dindes gambadent également On y reverra aussi des poules, quand la crise de la grippe aviaire sera passée.Un dépaysement pour des citadins. Les poules, on peut aussi les voir depuis le magasin "Vachement ferme", à travers des vitres donnant sur le poulailler.Amusant: les volatiles sont curieux, ils vous observent.

Les goûts d’une région… touristique

Le concept, outre l’écoulement d’un maximum de la production viandeuse (également vers des restaurants de la région), comprend la vente d’œufs de la ferme, ou encore de légumes de saison cultivés sur place. Les frérots, tous deux dans la trentaine, font aussi dans la production de myrtilles, et leur transformation en confiture.

Et comme à Maredsous, on vient des quatre coins de Belgique et même d’ailleurs, ils proposent dans leur magasin une série de produits locaux de grande qualité: du foie gras fabriqué à Florennes aux fromages de fermes de la région, en passant par le vin de Bioul et les bières de brasseries régionales. Sans oublier les petits-gris de Warnant, du chocolat de Dinant (Atelier ô chocolat), de la farine de la ferme de Grange (Anhée). Et des crèmes glacées que l’on peut déguster sur un banc ou autour d’une table champêtre, avec vue sur les clochers de l’abbaye, loin du tumulte de certains jours, en ce haut lieu du tourisme, sans en être très éloigné.

Quand on a une ferme de 60 hectares en un endroit aussi stratégique, cela vaut la peine de tenter cette diversification. Cela semble très bien parti.