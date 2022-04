Récemment, les responsables du parc ont déposé des conteneurs, ou préfabriqués, sur la plaine de la zone naturelle de la ferme du Dry Hamptay, sans autorisation préalable. Ce qui rappelle, évidemment, le coup de poker gagnant des responsables des Grottes en 2020, qui avaient décidé de délocaliser leur billetterie sur la plaine, en zone naturelle, puis en zone de loisirs. Le tout sans le feu vert communal et en profitant des trois mois offerts par le code du développement territorial dans chaque zone pour des installations provisoires.

Une façon de faire qui avait déjà titillé les nerfs communaux et des riverains, menant à une mise en demeure du DGH. Cette fois, la bourgmestre a décidé de marquer le coup: elle a envoyé la police qui a dressé un procès-verbal. "S’il s’agissait d’une installation réellement provisoire, pour une période de trois mois, comme le prévoir le CoDT, nous n’aurions pas pu les obliger à les enlever immédiatement , commente Corine Mullens qui semble excédée par cette situation. Mais ici, nous savions tous qu’il s’agissait de conteneurs (NDLR: des toilettes, un espace de stockage et de repos pour les employés) installés pour toute la saison touristique. Pourquoi en sommes-nous persuadés? Tout simplement parce qu’ils ont rentré, en début d’année, une demande de permis pour l’installation provisoire de ces préfabriqués sur la plaine du Dry Hamptay."

Les responsables du DGH n’ont donc pas attendu l’octroi du permis. "À un moment donné, ça suffit , ajoute la bourgmestre. Nous avions eu une réunion avec les représentants du parc en début d’année. Nous leur avions bien indiqué que nous ne tolérerions plus aucun manquement, qu’ils devaient attendre un permis avant de lancer leur projet. Ils n’ont pas respecté notre demande, raison pour laquelle j’ai demandé à la police de dresser un procès-verbal pour leur envoyer un signal."

Un suivi du parquet?

Les préfabriqués ont été enlevés de la zone naturelle dans la foulée. "Si je n’avais pas réagi, j’aurais perdu toute crédibilité auprès des citoyens.Quand un Rochefortois introduit une demande de permis pour une maison, il ne peut lancer son chantier avant de recevoir l’autorisation. C’est la même procédure pour le DGH." Ce procès-verbal a pour but de montrer aux responsables du parc animalier qu’ils ne peuvent outrepasser les lois communales. "Ils doivent patienter comme tout le monde." À voir désormais si le parquet de Namur embraie concernant ce nouveau passage en force ou classe le PV sans suite.

Brigitte Malou: «Le chapiteau a effrayé les opposants»

Les responsables du DGH savent que leurs moindres faits et gestes sont scrutés à la loupe par les riverains et les opposants. Pourtant, ils n’ont pas hésité à passer une nouvelle fois en force. Cette fois, pas question de billetterie puisque celle-ci est installée provisoirement dans la verrière. Mais plutôt de sanitaires, d’un espace de stockage et de repos pour les employés. Le tout installé en zone naturelle.

"Vu que la demande de permis pour les installations provisoires a pris un peu de retard, qu’il y a un délai de traitement de 115 jours et que notre saison touristique démarrait avec les vacances de Carnaval, nous avons décidé d’installer nos préfabriqués , indique Brigitte Malou, administratrice déléguée. Nous avons cru, comme en 2020 avec le Covid, que la Commune ferait preuve d’une certaine tolérance puisqu’il n’était question que de quelques mois avant de recevoir l’autorisation (NDLR: la Commune peut aussi refuser ce permis). Je comprends la réaction de l’autorité communale mais c’était le lancement de la saison et nous avions besoin de ces installations."

Pour Brigitte Malou, c’est le chapiteau, installé dans le cadre de family day , qui a mené à une levée de boucliers. "Je tiens à souligner que, pour ce chapiteau, nous sommes en règle. Son installation est liée à de l’événementiel. En revanche, je pense que nous aurions dû avertir la population. Il est imposant et je peux donc comprendre que ça étonne, effraie les riverains et opposants." J.No.