Elle propose un programme varié qui débutera par un apéro offert, dès 12h, sur le site des tumuli, à Seron, en présence des autorités communales. C’est en effet, tout naturellement, que celles-ci ont apporté leur soutien à la nouvelle structure.

Dès 13h, des balades de 5 ou 10 kilomètres permettront aux marcheurs, ou cyclistes, de vérifier leurs connaissances sur le village. Différentes animations jalonneront le parcours.

Musique, à 17h30, avec un concert acoustique du groupe local Mercy,

Et durant toute la journée, bar, petite restauration, animations pour enfants, jeux et lots à emporter.Bref, l’occasion de s’amuser et de se rencontrer pour toutes les tranches d’âge.

Depuis l’arrêt de l’ancien comité, de nombreux Forvillois regrettaient les occasions de se rassembler et de partager. C’est sous l’impulsion de Simon Dereze qu’un nouveau comité s’est créé avec les conseils de membres de l’ancienne association et le soutien des autorités communales. L’échevin Maxime Somville fait partie des 14 membres de la nouvelle mouture.

Déjà depuis 2020, des visites de Saint Nicolas étaient organisées. L’année 2022, avec, constituera, on l’espère, le vrai départ de la nouvelle association de fait.

Simon Dereze et son équipe ne souhaitent pas brûler les étapes et veulent bien faire les choses. Outre la Fête de Printemps, un événement sera organisé en été. En décembre, Saint Nicolas et la distribution des cougnous aux aînés seront au programme.

Appel aux sponsors

Pour mener à bien ses objectifs, le nouveau comité a besoin d’aide et de soutien. C’est pourquoi un dossier de sponsoring a été conçu. Que vous soyez commerçant dans la commune, un indépendant, une entreprise, tout coup de pouce sera le bienvenu.

Contact: Simon Dereze – simondereze@gmail.com