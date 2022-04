Une "écozone" est ainsi actuellement en train de se déployer et devrait être totalement opérationnelle d’ici l’été. Concrètement, courriers et colis seront distribués en limitant les émissions de CO2 via un réseau dense de points de retrait (distributeurs de colis, points poste, points colis et bureaux de poste) et des véhicules plus écologiques. Dans cette logique, six nouveaux distributeurs de colis viennent renforcer le réseau existant. Placés à des endroits très fréquentés, ils permettent aux Namurois·es de retirer à toute heure du jour et de la nuit, leurs colis, à pied ou à vélo, dans la Corbeille et le centre de Jambes en ne parcourant que 400 mètres maximum pour atteindre un point de retrait. Ils sont donc à présent huit: place de la Station 35, rue de l’Ouvrage 25, rue Bruno 7 et rue des Bourgeois 4531 (parking des Casernes) pour Namur; avenue Prince de Liège 57-59, rue de la Gare fleurie 2, rue Mottiaux 59 et place Joséphine Charlotte 3 pour Jambes. "Grâce à ces nouvelles options de livraison, les résidentes peuvent laisser leur voiture à la maison et ne doivent plus chercher une place de parking. Rien que des avantages pour l’environnement et pour les citoyen·ne·s" , estime bpost.

Dans une optique d’écoresponsabilité et pour une qualité de l’air améliorée, la flotte de véhicules est par ailleurs renouvelée. Actuellement, vingt véhicules électriques livrent le courrier et les colis dans le centre-ville de Namur. À terme, 62 vans électriques (ou e-vans) sillonneront les artères de Namur, Belgrade, Saint-Servais et le centre de Jambes. Des facteurs et des factrices à vélos avec remorques électriques, desserviront en outre la région dès l’été.

Bpost et la Ville s’associent aussi à Namur Boutik, vitrine digitale du commerce namurois: les colis commandés en ligne à destination de Namur seront traités directement dans la zone par les centres de distribution bpost ou seront placés dans les distributeurs de colis, assurant à la personne destinataire un enlèvement près de chez elle. Des trajets logistiques vers les centres de tri sont ainsi évités.

"Cette écozone permet aux courriers et colis de rester à l’intérieur du territoire sans transiter par des zones extérieures si ce n’est pas nécessaire. Ce qui a un impact direct sur l’environnement, commente Stéphanie Scailquin, échevine de l’Attractivité urbaine. C’est dans cette logique que les boîtes de dépôts/livraisons sont placées dans des zones stratégiques accessibles par tout un panel de modes de déplacements."