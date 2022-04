À Namur et Louvain-la-Neuve, les employés des librairies Le Furet du Nord craignent une fermeture

Une fin d’activité que dément le directeur général du groupe, Pierre Coursières: "Je me demande d’où viennent ces rumeurs et je les infirme , nous assure-t-il. Oui, on connaît des difficultés avec nos deux librairies wallonnes, comme beaucoup d’autres librairies. Mais ça s’arrête là, il n’est pas question de fermeture."

Des dénégations qui ne rassurent pas les employés des deux enseignes belges, laissés dans le flou et l’expectative. "Il y a un tas de rumeurs qui courent mais on est au même stade que vous: on attend leur confirmation ou non" , dit-on dans la librairie de la rue Charlemagne, à Louvain-la-Neuve. Même son de cloche à la rue Émile Cuvelier, à Namur: "On aimerait être au courant, mais on ne sait rien. Le siège français ne donne aucune information officielle et ce qui filtre est contradictoire" .

Les ordinateurs bloqués

Le président du conseil d’administration est annoncé mardi matin dans les deux implantations, à 8h30 et 11h. "On doute qu’il vienne pour prendre le café" , glisse-t-on à Namur. Autre signe alarmant: l’accès au système informatique dédié à la commande des livres vient d’être bloqué.

"Et voici quelques semaines, il nous a été demandé de limiter les commandes et de retourner un maximum de stocks vers les fournisseurs, ce que nous avons fait" , note encore une employée namuroise, qui perçoit là l’intention d’optimiser le résultat avant sa présentation aux actionnaires.

Le groupe français Le Furet du Nord s’est installé en Belgique en mars 2018 en reprenant, auprès d’Actissia Belgique dont la maison mère française était alors en difficulté, les librairies Chapitre.be (anciennement Libris Agora) de Louvain-la-Neuve et de Namur. L’implantation brabançonne occupe aujourd’hui 13 personnes, celle de Namur en emploie 11. Le Furet du Nord possède en outre 18 libraires en France, principalement dans le nord du pays.