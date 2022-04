À Bouvignes, une expo sur les traces de l’écrit

Si la sortie est idéale en cette période de vacances de Pâques, elle sera aussi très prisée par les groupes scolaires, car deux années durant, les excursions ont été occultées. L’an dernier, une expo sur "L’âge de la bière" avait permis d’attirer un public plus touristique pour combler ce manque.

Une expo didactique

L’exposition rappelle dès la première vitrine que le système d’écrit cunéiforme est la première trace écrite retrouvée dans le monde. Il est gravé sur des tablettes en pierre. À côté de la vitrine, une vidéo d’illustration met en scène une jeune fille sur sa tablette, numérique cette fois. La mise en contexte est faite.

En Occident, vers 1200, l’écriture devient un support organisateur de la société et cela se vérifie aussi en terre mosane, dans le comté de Namur. Autrefois réservée à des fins religieuses, l’écriture se veut désormais plus accessible: elle permet de sceller les termes d’un contrat, de faire les comptes… Petit à petit, on observe que la forme graphique des lettres évolue elle aussi. Dans un coin de la pièce, un pupitre interactif plonge dans la peau d’un paléographe (spécialiste des écritures anciennes) et invite à jouer à un "pendu" amélioré. Trois paliers sont proposés: facile, moyen, difficile. À l’aide d’une plume et d’un encrier numériques, le visiteur doit alors déchiffrer le mot affiché à l’écran et reconnaître les lettres dans un alphabet du XIIIe siècle. Chaque mot a été minutieusement choisi. On reconnaîtra par exemple le mot "Meuse", élément important du territoire au Moyen-Âge car le fleuve permet l’acheminement de matériaux lourds comme le bois.

Enluminure de Maredret

Les sœurs bénédictines de Maredret, spécialisées dans l’art monastique des enluminures, ont accepté de partager leur savoir-faire pour l’exposition. Mère bénédicte a ainsi réalisé une lettrine typique de l’époque grâce à une méthode à l’ancienne utilisant des pigments naturels. La lettre "E" stylisée est d’ailleurs l’emblème de l’expo. Le 16 août de 9h30 à 17h, une journée d’initiation à l’enluminure aura lieu à l’Abbaye à destination des adultes.

Bien d’autres trésors du patrimoine régional sont réunis dans la salle d’exposition de la maison médiévale mosane. On retrouve ci et là des parchemins en cuir, l’un reprenant des indulgences pour la Collégiale de Dinant, un autre recensant les biens et les revenus de la Table des Pauvres de Namur. "Les écrits sont en lien direct avec la vie de l’époque. Ce qui est intéressant, c’est de voir la taille des supports et le soin donné à l’écriture", relève finalement Claire-Marie Vendermensbrugghe, directrice de la MPMM.

L’expo se tient jusqu’au 6 novembre 2022. Tarif adulte: 4 €, enfant 2 €.

Activités autour de l’écriture

– Le 26 mai, une journée d’initiation à la calligraphie et à l’enluminure sur parchemin est organisée de 9h30 à 17h à la MPMM en compagnie de Felipe Martinez. Prix : 80 €.

– Le 26 juin, une après-midi d’initiation à la reliure aura lieu de 13h à 17h. Didier Stuckens apprendra aux participants à débrocher un livre, à réaliser une couture, une dorure… Avec les particularités médiévales. Prix : 20 €

– Un stage «Fabrique ton livre» pour les 8-12 ans se déroulera du 4 au 8 juillet et du 8 au 12 août. Prix : 90 €

– Un stage «Décore ton mur» pour les 13-15 ans aura lieu du 4 au 8 juillet, en partenariat avec le Centre Culturel de Dinant. Il permettra de découvrir le «Street Art», cet autre moyen d’expression, en s’inspirant des écrits d’autrefois.

Réservations : info@mpmm.be ou 082 22 36 16