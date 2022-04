Il ne s’agit pas encore de la concrétisation du projet comprenant notamment la création d’un Intermarché, des habitations unifamiliales et une extension de l’ASBL Mat’et Eau (en faveur des personnes porteuses d’un handicap) mais bien d’une transformation de l’ancienne carrosserie Desbuleux et Pignataro. "Un petit chemin a été créé afin que l’on puisse avoir un accès au chantier car on entame des travaux d’agrandissement et de rénovation , explique Giuseppe Pignataro, le propriétaire. J’ai prévenu le voisinage."

Le bâtiment existant est inoccupé depuis juin 2021, l’activité de la carrosserie ayant déménagé à l’automne à Naninne. Il sera rénové au niveau de la toiture, des châssis et de l’isolation. "Il y avait déjà un appendice au bâtiment existant. Celui-ci a été démoli puis reconstruit avec des matériaux actuelset agrandi" , précise Giuseppe Pignataro. S’y ajoutera une annexe d’environ 850 m2.

Un permis depuis 2018

Les travaux en cours visent la mise en œuvre du permis unique octroyé en octobre 2018. Il concerne l’ajout d’une zone de parking portant le nombre de places à 60 dont quatre pour les personnes à mobilité réduite (PMR), une nouvelle cabine de peinture, trois zones de réparation ainsi qu’un réservoir de propane aérien.

L’activité qui est prévue sera donc à nouveau liée à l’automobile. Mais pour l’heure, M. Pignataro, qui restera propriétaire, ne dévoile pas davantage d’informations sur l’exploitant.Tout simplement parce que rien n’est encore gravé dans le marbre. Plusieurs candidats ont manifesté leur intérêt.

D’après le cabinet de l’échevine de l’Urbanisme, Stéphanie Scailquin, la demande de permis a fait l’objet d’une enquête publique du 11 juillet au 27 août 2018. "Il y a eu deux réactions de riverains s’inquiétant du nombre de places de parking et de la liaison entre l’allée des Fleurs et le rond-point" , indique l’échevinat.

Différents services ont à l’époque remis un avis favorable sur le dossier comme le Service Public de Wallonie (SPW) dédié aux routes, le département des voies publiques de la Ville, la zone de secours NAGE, les fonctionnaires délégué et technique de la Région wallonne.

"Il a été considéré que cette extension forme un ensemble cohérent avec le bâtiment existant (gabarit similaire, volumétrie simple, matériaux identiques) et s’intègre dans le contexte bâti, indique le cabinet scabinal. Des plantations sont prévues le long des limites de propriétés afin de créer un espace tampon entre le projet et les fonds de jardin des habitations proches."

Les riverains concertés

Au niveau des éventuels impacts liés à la mobilité, ceux-ci sont réduits par la création d’une voirie interne d’accès aux nouvelles places de parking, selon l’échevinat. Il précise par ailleurs que les rejets de la nouvelle cabine de peinture se font par une cheminée située à l’arrière du bâtiment et à sept mètres de hauteur. Concernant les trois nouvelles zones de réparation, elles sont équipées de dispositifs de filtration de l’air.

Quant au projet d’Intermarché et compagnie (dont la demande de permis émane aussi de Giuseppe Pignataro), l’instruction de permis est toujours en cours. Le propriétaire conserve l’envie de développer ses projets en concertation avec les riverains.Il prévoit de les convier à une réunion d’information fin avril lors de laquelle il présentera les différents candidats souhaitant occuper le bâtiment rénové et leur projet.