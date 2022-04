Namur: à Salzinnes, un refuge pour 3 femmes et 16 enfants ukrainiens

L’imposant groupe a transité par le centre d’accueil namurois "Tabora", durant une dizaine de jours, explique notre interlocuteur. Jusqu’à la mise à disposition d’un bâtiment que possède l’institution provinciale, dans une rue proche de l’ancienne maternité (provinciale).Si cette dernière sera bientôt vendue (il y a déjà un compromis de vente, on le lira ailleurs), l’immeuble où les 19 Ukrainiens ont trouvé refuge appartient toujours à laProvince, disposée à le mettre à disposition à long terme. Il était de toute façon inoccupé. Pour la tranquillité des nouveaux résidents, le député président préfère que l’adresse exacte ne soit pas mentionnée dans nos colonnes. Mais on parle de locaux situés dans le périmètre autour de l’ancienne maternité provinciale.

Le temps qu’il faudra

Les aménagements ont été réalisés avec l’aide de la Ville de Namur, puisqu’il s’agissait de dispatcher des Ukrainiens ayant transité par Tabora. L’avantage ici: il y a six chambres.Pour les enfants, on en a meublé avec des lits superposés. Toujours en collaboration avec la Ville, une cuisine a été installée. Avec tout le matériel nécessaire, dont des casseroles adaptées à la vitrocéramique, et les explications qui vont avec. En Ukraine, tout fonctionne au gaz. Une deuxième douche a également été montée. Et Jean-Marc Van Espen d’ajouter: "La grande chance, c’est qu’il y a un beau jardin clôturé, derrière" . La mise à disposition durera… le temps qu’il faut.

Mer, Chevetogne: on oublie?

Voilà qui a soulagé le centre d’accueil communal namurois, qui ne semble pas déborder, souligne le député provincial: "Nonante personnes y sont passées. Lundi, 25 personnes n’avaient pas encore été placées dans un logement à plus long terme. Ce mercredi, je dois avoir un contact avec Fédasil pour un topo, mais il semble que le flux se tarit. On attendait 6000 Ukrainiens en province de Namur" .

L’institution provinciale continuera à se mobiliser, en fonction des besoins… et de ses capacités. Tout dépend des arrivées de réfugiés. L’idée de proposer des appartements que le service social du personnel de la Province possède à la côte? "Le bourgmestre de Middelkerke voit ça d’un bon œil. Mais à mes yeux, cela ne semble pas une priorité. À Chevetogne, c’est plus facile pour nous, mais je ne sais pas où en est ma collègue Geneviève Lazaron, en charge du domaine" . On n’en parle plus?Plus trop pour l’instant en tout cas.

Une autre idée (lire ci-dessous) concerne l’ancienne maternité de Salzinnes, mais elle aussi reste assez floue.