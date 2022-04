L’abstention, le candidat favori des franco-namurois

Ce qui signifie qu’un chiffre noir existe, composé des ressortissants français qui ne sont pas inscrits au préalable sur cette liste électorale consulaire. Sur la seule province namuroise, le consul honoraire évoque un total de 10000 ressortissants français, dont 3532 sont inscrits sur la Liste Électorale Consulaire.

Convocation manquante?

Cette absence de participation à la vie démocratique de la métropole n’est pas uniquement le fait des non-votants.

Certains ressortissants français de la province de Namur ont reçu leur convocation tardivement, voire pire, ne l’ont pas reçu du tout. "Des compatriotes sont venus ce dimanche bien qu’elles n’aient pas reçu leur convocation. Personnellement, je ne l’ai reçue que le jeudi précédant les élections" raconte David Dannevoye.

Autre frein à l’exercice démocratique à l’étranger, l’obligation de remettre une procuration dans des mains françaises. "Sur les neuf consuls honoraires du royaume, seuls trois ont la nationalité française et sont habilités à recevoir les procurations , explique David Dannevoye, les six autres sont des Belges qui entretiennent des rapports étroits avec la France et assurent la fonction de consul honoraire."

À Namur, la double nationalité de David Dannevoye l’autorise à traiter les procurations de ses compatriotes et leur éviter un déplacement jusqu’au consulat général français à Bruxelles. "Ceux qui désirent faire une procuration pour le second tour peuvent me contacter. La démocratie doit s’exprimer."

Ce dimanche, trois bureaux de vote ont été installés dans la salle du conseil communal de Namur. David Dannevoye et des bénévoles, dont le service population de la Ville de Namur, ont été actifs tout le week-end pour le bon déroulé du vote namurois. Le samedi, ils ont accroché les affiches selon les préceptes légaux, monté les isoloirs et autres détails logistiques. Le dimanche, dès 5h, les assesseurs étaient à l’action pour les derniers préparatifs avant le vote. Le dépouillement s’est clôturé aux alentours de 23 h bis repetita le 24 avril pour le second tour opposant Marine le Pen et Emmanuel Macron.

Pour les procurations, contact: David Dannevoye, consulfrancenamur@gmail.com