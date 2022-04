Couvin: le jardin des Récollectines dans "En Fagne et Thiérache"

Autrefois, chaque village comportait un nombre important de fermes, notamment chez les particuliers. Et qui dit cheptel dit fumier, qu’il fallait bien stocker quelque part!

À Pesche, comme ailleurs, des lieux d’aisances, entre le chemin et les habitations, étaient accordés pour y stocker les réserves de bois et le fumier, ce qui n’était pas sans créer des problèmes de voisinages. Émaillé d’histoires truculentes, le récit de ces tracasseries dans la revue ne manque pas d’humour.

À l’heure où des réfugiés venant d’Ukraine affluent chez nous, le récit de l’exode de la famille Dromelet, en 1940, rappellera à tous que nos aïeux ont dû, eux aussi, fuir des conditions dramatiques.

"En Fagne et Thiérache" publie également la suite et la fin de l’aventure industrielle à Presgaux, avec la saboterie mécanique "La Persévérance". Un hommage particulier est rendu à Léon et Norbert Cuvelier qui ont œuvré pour le village de Presgaux pendant une soixantaine d’années.

La Ville de Mariembourg a, au cours de la période républicaine et impériale, fourni un important contingent de conscrits. Napoléon III a instauré la médaille de Sainte-Hélène en 1857. Une distribution aux ayants droit a eu lieu, à Mariembourg, en 1858. Cette distribution de médailles est racontée en se basant sur des archives retrouvées par Jacques Declercq.

Pour acquérir la revue ou s’abonner: Marie-Jeanne Bastin-Claes au 060/34 53 27. Président: Christian Constant au 060/34 57 68