Couvin: bilan prometteur pour le 1er Marché de Pâques

Dimanche, un mini-salon de l’auto était installé dans la grand-rue et a attiré de nombreux amateurs ou curieux. En revanche, il faut reconnaître que le centre a un besoin urgent d’être redynamisé: dans le faubourg Saint-Germain, seuls deux commerces avaient sorti des échoppes et n’ont pas manqué de clients.

"Après avoir mis sur pied un marché de Noël à Mariembourg, nous avons décidé, avec nos deux partenaires à savoir l’Union des Commerçants et les Pansards, d’organiser un Marché de Pâques", explique Miguel De Sousa Fernandez, le président de l’association des Commerçants. " Nos buts sont de faire vivre Couvin et de fédérer les initiatives qui vont en ce sens. Malgré un temps maussade, nous sommes très satisfaits du résultat de cette première édition."

Des signes positifs

Des remises étaient accordées pour cet événement et cela a attiré le chaland. On constate que le petit commerce a encore un bel avenir devant lui. Les sourires du personnel et les conseils personnalisés n’y sont probablement pas étrangers. Les clients sont là, l’ouverture de la maternité commerciale, la présence de Coopesem et les aides aux commerçants qui s’installent sont des éléments positifs qui peuvent faire évoluer la situation dans le bon sens.

" C’est la première édition et il n’est pas facile d’attirer des ambulants déjà engagés ailleurs", constate Catherine Minette, patronne d’un commerce de chaussure et membre de l’Union des commerçants. "Certains m’ont assuré qu’ils viendraient l’an prochain. Pour cette année, nous les avions contactés il y a trois mois mais c’était trop tardif. La chasse aux œufs a attiré beaucoup de monde et nous avons eu des retombées positives. Je suis très satisfaite de ma journée. Nous sommes trois partenaires pour organiser cet événement: l’Union des Commerçants de Couvin Ville, l’Association des Commerçants du Grand-Couvin et les Pansards."

Le concert d’Océana, gagnante du concours Voice Kids 202O, a régalé le public de reprises de tubes du répertoire francophone. Apparemment, les jeunes fans étaient enthousiastes.