Vers 23h05, Pauline et son mari, tous les deux originaires de Chimay, se dirigeaient vers l’hôpital de Dinant. Sur la route, la dame, enceinte et presque à terme, a senti les premières contractions. Le couple n’a eu d’autre choix que de se stationner sur le bas-côté de la nationale et d’appeler le service 112. Les secours ont pris en charge la future maman dans l’ambulance. Le bébé, pressé de venir au monde, a pointé le bout de son nez avant l’arrivée du médecin urgentiste du SMUR de Chimay, le tout sous l’œil attentif et ému de son papa. La maman et la petite fille se portent bien.