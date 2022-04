La Fête des décibels, les premiers adieux à la banque Fortis

L’idée était de faire vivre ce lieu historique de la Rue des Carmes, le temps de son inoccupation. Malgré une pandémie malveillante, le CRC et ses partenaires y ont tenu des ateliers, des répétitions, des festivals de jeux, des concerts et des expositions. Mais quand c’est éphémère, il y a toujours une fin. La date fatidique approche et le CRC doit plier bagage pour la fin mai. Les bombes des graffeurs et la scène musicale laisseront la place aux pelleteuses, ouvriers et architectes pour un renouveau immobilier. D’ici-là, les différents collectifs culturels et namurois se pressent pour profiter d’une dernière danse autour des superbes colonnes qui tiennent encore haut le toit de l’agence.

La fête si belle en décibels

C’est le cas de la fête des Décibels, ce 15, 16 et 17 avril . Elle est le fruit d’une collaboration entre plusieurs collectifs, rassemblés autour de Namur et de leurs passions pour les musiques actuelles. Le vendredi sera dédié au Rock alternatif avec trois concerts programmés par les collectifs Citadelle Booking et W.a.v. Au programme, "ce qu’on aime et des découvertes" souligne Vincent Vandenbranden, programmateur.

The Badgers , un groupe aux racines namurois et carolo ouvrira le bal de la Fête des décibels et de sa tournée printanière. Suivront les Tournaisiens de Endless Dive , dont le post-rock est toujours plus présent sur la scène musicale alternative wallonne. Et finalement, les Bruxellois de Loka and the Moonshiners fermeront la marche de cette première soirée Rock psyché.

Le samedi aura des accents techno et electro. Aux platines de la programmation, les deux créateurs de TRUST, un collectif tout frais qui ambitionne de faire vivre et connaître la musique électronique à Namur. "Via des événements et concerts, comme ce week-end, mais aussi des expositions, des conférences, des ateliers" assure Antoine Marlair. Celui-ci estime qu’un public namurois existe pour la musique électronique, mais ne bénéficie pas (encore?) d’une offre suffisante dans la capitale wallonne. Tom Hades sera la tête d’affiche de ce samedi, pour pallier ces manques, en partie. Ce Tirlemontois est un nom connu dans le milieu de la techno belge. Il sera précédé par des artistes namurois que sont Antoine. & KLM , Nico et l’Andennais Antony Doria .

Ce dimanche , place aux achats et une foire aux vinyles organisée par ROOTS. Une vingtaine de vendeurs étaleront quelques centaines de vinyles au son de quatre DJ Set, dont le Namurois Olvo. "La seule consigne donnée aux artistes, c’est de se faire plaisir" sourit Benjamin Dejaiffe, responsable de ROOTS. Le Comptoir des Ressources Créatives organisera aussi une fête de départ le 21 et 22 mai, "Bruut, la banque exp (l)ose", un condensé d’œuvres éphémères à découvrir au cœur de l’agence. Ce sera la fin d’une aventure, d’un lieu qui a eu les colonnes assez solides pour maintenir un brin de culture alternative au cœur de Namur, en temps de Covid.