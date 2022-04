Gembloux: un week-end au temps de Napoléon

Gembloux, stratégique lors la bataille de Waterloo

Le président du Souvenir napoléonien, Guy Carrieux, avait lui-même fait le déplacement pour inaugurer cette plaque commémorative assez symbolique. "L’entité gembloutoise constitue un nœud stratégique de la bataille de Waterloo" , a-t-il expliqué. "C’est ici que le maréchal Grouchy était censé disperser les troupes du maréchal Blücher, avant que ce dernier ne quitte Gembloux pour Wavre. Le 18 juin 1815, à la perception des bruits de canons à Mont-st-Jean, Grouchy s’était rendu trop tard sur les lieux de la bataille, finalement remportée par ses adversaires. En résumé, si Blücher était resté à Gembloux, Grouchy l’aurait empêché de partir. Ou s’il avait su que Blücher était à Wavre, il l’aurait poursuivi et l’affrontement aurait pris une tout autre tournure."

Présent lors de cette commémoration, le bourgmestre gembloutois Benoît Dispa s’est laissé aller à quelques confidences. "Jusqu’à l’annonce de cette cérémonie, je vous avoue que moi-même, j’étais dans l’ignorance la plus totale de cet élément historique" , a-t-il confié à l’assemblée. L’échevin du Patrimoine et du Tourisme, Emmanuel Delsaute, a quant à lui démontré que le passage de Grouchy en terre gembloutoise illustrait parfaitement la position stratégique de Gembloux, ville située "à la croisée des chemins et des territoires."

La musique de la Garde Impériale de Waterloo a résonné durant cette courte célébration, à laquelle étaient invités les représentants et membres du Ligny 1815 Museum, du Syndicat d’initiative de Sombreffe, de l’Office du tourisme de Gembloux, des Guides 1815 et du Cercle royal Art et Histoire. Après quoi, l’Espace Senghor accueillait un cycle de conférences consacrées à ces évènements napoléoniens.

Un bivouac devant l’Hôtel de Ville

Dimanche, une journée de reconstitutions organisée en partenariat avec le Ligny 1815 Museum et le Syndicat d’initiative de Sombreffe était le point d’orgue de ce week-end à la fois commémoratif et festif. Un bivouac de l’armée française et une vingtaine de figurants occupaient le parc d’Épinal, de 10h à 18h, pour le plus grand plaisir des férus d’histoire ou simples curieux.