Chute d'un rocher de 150 kg à Namur : des travaux prévus

"Une équipe du Service public de Wallonie (SPW) a été envoyée ce lundi matin afin de renforcer la signalisation et de mettre en place une déviation, indique Sarah Pierre, porte-parole du SPW Mobilité et Infrastructures. La paroi rocheuse a été inspectée et suite à cette inspection, on a constaté qu’il n’y avait pas de situation aggravée et donc pas de risque de nouvel éboulement."

Des discussions étaient néanmoins toujours en cours lundi en fin d’après-midi à propos de la réouverture éventuelle de la portion de voirie. "Cela doit être concerté notamment avec Infrabel, le gestionnaire du réseau ferroviaire, en raison d’un dispositif sécurisant qui a été mis en place (le chemin de fer étant tout proche). L’enlever nécessiterait la fermeture de la voirie" , ajoute la porte-parole. La réouverture dépendra donc aussi des délais d’intervention d’infrabel.Ce devrait être ces prochains jours.

Sécurisation il y a un an

Il y a environ un an, un éboulement du même type avait eu lieu, pour lequel des travaux de sécurisation avaient été effectués par un entrepreneur. Une procédure de marché public a été lancée pour des travaux plus définitifs mais celle-ci n’avait malheureusement pas encore abouti lorsque le rocher est tombé samedi.

"Ce sont des procédures obligatoires qui prennent du temps. C’est en cours de finalisation, poursuit Sarah Pierre. Dès que le marché sera attribué, les travaux pourront commencer."