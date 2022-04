Le Click s’étend en périphérie namuroise

En récompense, les utilisateurs remportent une monnaie virtuelle à valoriser sous forme de bons auprès des commerces participants. De quoi susciter des comportements plus responsables tout en faisant vivre l’économie locale. "Plus d’une quarantaine de bons ont déjà été échangés parmi les septante commerçants qui participent déjà à cette démarche" , souligne Charlotte Deborsu (MR), échevine de la Propreté publique. Des bons pris intégralement en charge par Fost Plus, opérateur à l’initiative de ce projet en collaboration avec la Ville.

Un plus pour l’environnement

En plus d’octroyer une prime de cinquante euros aux commerces participants lors de l’inscription, l’ASBL Fost Plus assure aussi la gestion des déchets PMC. "Auparavant, la Ville envoyait tous les déchets des poubelles publiques au BEP Environnement à Floreffe, où ils étaient incinérés." explique Charlotte Deborsu. Grâce à cette prise en charge, les emballages plastiques, métalliques ainsi que les cartons à boissons peuvent dorénavant être transférés dans un centre de tri afin de subir une opération de recyclage. "Depuis le lancement du Click, on a revalorisé plus de 25 tonnes de déchets PMC". Une quantité qui devrait encore s’agrandir avec l’extension du Click sur l’ensemble du territoire communal

Après Le Coq et Anvers au nord du pays, Namur est la première ville wallonne à rejoindre ce projet participatif qui associe tant propreté publique que recyclage. Le tout en encourageant les riverains, via leurs smartphones, à ne plus jeter ou ignorer les déchets en extérieur. Et aussi, à opter pour la bonne poubelle lors du dépôt. Une manière ludique et moderne de réduire les 2,77 kg de déchets sauvages par habitant qui finissent, chaque année, dans la nature ou sur la voie publique.